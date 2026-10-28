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Справу про ножове поранення у сквері Києва передали до суду

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Поліцейський у жилеті стоїть поруч із чоловіком із розмитим обличчям.

Обвинувачений у нападі 21-річний киянин постане перед судом, а за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення. Інцидент стався у липні 2026 року під час бійки у сквері на проспекті Борщагівському.

«Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі», — повідомили правоохоронці.

Під час бійки застосували розкладний ніж

Конфлікт між двома компаніями молодих людей переріс у сутичку. Один з учасників дістав розкладний ніж і вдарив ним свого 21-річного знайомого.

Потерпілий дістав проникаюче поранення грудної клітки. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Обставини нападу й відповідальність обвинуваченого має оцінити суд.

Сутичка сталася у сквері на проспекті Борщагівському в Києві. За обвинуваченням, приводом був конфлікт між двома компаніями молодих людей.

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