Столиця Швеції — Стокгольм. Тут працюють уряд, парламент (Риксдаг), вищі суди, стоять резиденції монарха й прем’єр-міністра. Формально столичний статус закріпила реформа державного управління 1634 року, хоча де-факто місто виконувало цю роль і раніше.

Далі зібрали координати, цифри про межі муніципалітету й пояснення, чому саме Стокгольм називають столицею. Без плутанини між муніципалітетом, агломерацією та леном.

Що відомо про столицю Швеції?

Стокгольм є столицею Королівства Швеція. Статус підтверджує постійне перебування центральних органів влади: уряд працює в будівлі Росенбад, Риксдаг засідає в Парламентському домі, резиденції монарха — Королівський палац у центрі та Дроттнінггольм за містом.

У документах місто вперше згадане 1252 року, у зв’язку з Біргером Ярлом. Привілеї 1436 року закріпили його як економічний і політичний центр, а 1634-й формалізував столичну роль.

Населення муніципалітету на 31 грудня 2025 року становило 999 236 осіб. Це адміністративні межі міста, а не ширша агломерація. Приріст за рік склав близько 0,4 %, нижче темпів попереднього десятиліття.

Звідки береться число 999 236: природний приріст (народжуваність мінус смертність) плюс міграційний баланс. За міською статистикою, у 2025 році народжуваність перевищила смертність, але чистий відтік населення через переїзди був негативним. Показник змінює оновлення реєстру: наприкінці року кількість залишалася нижче мільйона, хоча в травні 2026-го, за попередніми даними, перетнула цю межу. Перевірити можна через відкриті звіти Статистичного управління Швеції або міської статистики Стокгольма.

Де розташований Стокгольм?

На східному узбережжі Швеції, там, де озеро Меларен впадає в Балтійське море (затока Сальтшен). Координати центру: приблизно 59°19′46″ північної широти і 18°04′07″ східної довготи. Місто лежить на межі історичних провінцій Уппланд і Седерманланд, у межах лену Стокгольм.

Центральна частина побудована на 14 островах, з’єднаних десятками мостів (часто називають 57). За межами міста тягнеться архіпелаг із понад 30 тисяч островів, острівців і скель.

Площа муніципалітету — близько 188 км², з них суходіл приблизно 187 км². Щільність населення тут висока порівняно з іншими муніципалітетами Швеції. Часовий пояс: Європа/Стокгольм (CET, влітку CEST). Положення на 59-й паралелі означає виражені сезонні зміни світлового дня.

Коротко для орієнтира: східне узбережжя, стик прісної й солоної води, острівна структура центру. Цього досить, щоб точно визначити місце на карті.

Чому Стокгольм вважають столицею?

Бо в ньому зосереджені найвищі органи державної влади Швеції. Риксдаг (однопалатний парламент) засідає в Парламентському домі на острові Гельгеандсгольмен. Уряд працює в Росенбад. Резиденції монарха — Королівський палац у центрі й Дроттнінггольм за межами міста. Вищі суди також розташовані тут.

Формальне закріплення статусу 1634 року відбулося в рамках реформи, яка централізувала адміністрацію. До того місто вже було найбільшим і головним торговельним пунктом. Сьогодні це найбільший муніципалітет Швеції за населенням (1-е місце з 290) і найбільша урбанізована зона в Північній Європі.

За Britannica, Стокгольм — столиця та найбільше місто країни, побудоване на численних островах на стику Меларену й Балтики.

Показник Значення Період / примітка Населення муніципалітету 999 236 осіб 31 грудня 2025 Площа муніципалітету ~188 км² адміністративні межі Координати 59°19′46″ пн. ш., 18°04′07″ сх. д. центр міста Офіційний статус столиці з 1634 року формальне закріплення Основні острови центру 14 з’єднані мостами

Населення й площу подано за Stockholms stad (Befolkningsöversikt 2025) та загальноприйнятими географічними даними.

Що ще питають про столицю Швеції?

Яке місто є столицею Швеції?

Стокгольм. Це єдине місто, яке офіційно виконує функції столиці: тут розташовані уряд, парламент і резиденції керівництва держави.

Де розташований Стокгольм?

На східному узбережжі Швеції, на стику озера Меларен і Балтійського моря. Координати центру — близько 59°20′ пн. ш. і 18°04′ сх. д. Місто входить до лену Стокгольм.

У чому полягає столичний статус міста?

У постійному перебуванні центральних органів влади, парламентських засідань і офіційних резиденцій. Статус формально закріплений з 1634 року.

Які базові факти допомагають зорієнтуватися?

Острівна структура центру (14 островів), архіпелаг за межами, площа муніципалітету близько 188 км², населення майже 1 млн у межах міста на кінець 2025-го. Часовий пояс Європа/Стокгольм.

Як перевірити дані про столицю?

Якщо потрібно підтвердити назву столиці для документів чи довідки, зверніться до офіційних джерел: сайту уряду Швеції чи сторінки Stockholms stad. Це займає кілька хвилин і не потребує додаткових витрат.

Якщо орієнтуєтеся на карті чи в подорожі, введіть координати 59°19′46″ пн. ш., 18°04′07″ сх. д. у будь-який картографічний сервіс. Відстань від Києва до Стокгольма становить приблизно 1 200–1 300 км залежно від маршруту, а точний розрахунок залежить від транспорту.

Якщо порівнюєте з іншими містами Швеції, пам’ятайте: муніципалітет Стокгольм — найбільший за населенням, але агломерація (близько 1,65 млн) і лен (близько 2,49 млн) значно ширші. Дані оновлюють щороку через Статистичне управління Швеції.

Що це означає для вас завтра: якщо плануєте звернення до шведських установ чи перевірку геоданих, візьміть офіційні координати й дату 1634 рік з урядових джерел або Stockholms stad. Так ви не переплутаєте столицю з іншими населеними пунктами країни.