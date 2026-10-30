Су-35: що це за винищувач і як його розпізнавати

Су-35 — це російський одномісний багатоцільовий винищувач покоління 4++, створений як глибока модернізація Су-27.

Його розробили в конструкторському бюро Сухого для завоювання переваги в повітрі, перехоплення та ударів по наземних і надводних цілях. Сучасна серійна версія відома як Су-35С: перший політ відбувся 19 лютого 2008 року, а на озброєння ВКС РФ літак прийняли 12 лютого 2014 року. Від базового Су-27 його відрізняють посилений планер, двигуни з керованим вектором тяги та новий радіолокатор.

У відкритих джерелах цифри характеристик різняться на 5–10 % залежно від конфігурації, року публікації та того, чи йдеться про прототип, чи про серійний зразок. Ми спираємося на консенсусні дані української Вікіпедії та профільних технічних описів станом на 2026 рік. Точне бойове застосування в конкретних операціях тут не розглядаємо — для цього є окремі матеріали.

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Що таке Су-35 і як він пов’язаний із Су-27?

Су-35 належить до сімейства Т-10, основою якого став Су-27 — радянський винищувач завоювання переваги в повітрі 1980-х років. Назва Су-35 спочатку стосувалася варіанта Су-27М (перший політ 28 червня 1988 року), який пропонували на експорт. Той літак мав переднє горизонтальне оперення (канарди) і обмежену серію.

Сучасний Су-35 — це вже інший етап: глибока модернізація платформи без канарів. Конструктори відмовилися від переднього оперення, бо керований вектор тяги двигунів компенсує маневровість, а зменшення маси покращує характеристики. Зовні літак лишається близьким до Су-27 за довжиною близько 21,9 м і розмахом крила 14,7–15,3 м, але внутрішні системи й силова установка істотно інші.

Тому коли в тексті бачите просто «Су-35», варто перевірити, про який саме варіант ідеться. Старі фото з канардами — це ранній Су-27М/Су-35, а серійні машини з 2010-х — уже Су-35С.

Чим Су-35 відрізняється від Су-35С?

Су-35С — це серійна модифікація для російських Повітряно-космічних сил. Буква «С» тут означає серійний варіант. За даними української Вікіпедії, Су-35 — базове позначення, під яким Су-27М пропонували на експорт, тоді як Су-35С — глибоко модернізований одномісний винищувач покоління 4++ без переднього горизонтального оперення.

Ключові відмінності серійної машини: радіолокаційна станція Н035 «Ірбіс» з пасивною фазованою антенною решіткою, двигуни АЛ-41Ф1С (також відомі як 117С) із керованим вектором тяги та повністю оновлена авіоніка. Екіпаж — один пілот. У раннього Су-35 канарди були помітною зовнішньою ознакою; у Су-35С їх немає.

У новинах і технічних оглядах назви часто вживають взаємозамінно. Якщо джерело не уточнює рік чи модифікацію, краще сприймати твердження як загальні для сучасного Су-35С, а не для літака 1988–1995 років. Це допомагає не плутати можливості різних поколінь однієї лінійки.

Які завдання виконує багатоцільовий винищувач?

Термін «багатоцільовий» означає, що літак розрахований на кілька типів завдань без докорінної зміни конструкції: завоювання переваги в повітрі, перехоплення повітряних цілей, а також ураження наземних і надводних об’єктів. На відміну від вузькоспеціалізованого перехоплювача чи штурмовика, Су-35 може нести як ракети «повітря-повітря», так і засоби ураження наземних цілей на 12 підвісних вузлах.

Максимальне бойове навантаження в більшості джерел становить до 8000 кг. Це дозволяє комбінувати озброєння залежно від завдання, але конкретний боєкомплект і дальність застосування конкретних ракет залежать від конфігурації й умов польоту. Літак залишається одномісним: автоматизація кабіни дає змогу пілоту працювати з кількома типами цілей без другого члена екіпажу.

Багатоцільовість не означає, що кожен політ обов’язково змішує всі ролі. Це радше запас можливостей платформи. Коли в повідомленні пишуть «багатоцільовий винищувач Су-35», йдеться саме про цю гнучкість, а не про універсальність без обмежень.

Які характеристики Су-35 допомагають зрозуміти його можливості?

Основні параметри допомагають оцінити клас літака, а не «переможність» у бою. Довжина близько 21,9 м і максимальна злітна маса 34 500 кг ставлять його в один ряд із важкими винищувачами сімейства Су-27. Максимальна швидкість на висоті — 2500 км/год (приблизно 2,25 М), у землі — близько 1400 км/год. Практична стеля — 18 000 м.

Дальність польоту без дозаправки на внутрішніх баках у більшості джерел становить 3600 км, із підвісними баками — до 4500 км. Бойовий радіус зазвичай називають близько 1600 км, але точна цифра залежить від профілю польоту, навантаження й висоти. Двигуни АЛ-41Ф1С дають тягу на форсажі приблизно 14 500 кгс кожен і мають керований вектор тяги, що забезпечує високу маневровість на малих швидкостях.

Радіолокатор «Ірбіс-Е» в технічних описах здатен виявляти цілі на відстані до 350–400 км, супроводжувати до 30 і атакувати до 8 одночасно. Ці цифри — паспортні; реальна дальність у бойових умовах залежить від типу цілі, перешкод і кута. Коли порівнюєте характеристики, завжди дивіться, з чим їх зіставляють і за який період джерело.

Найсильніше заперечення проти уважного читання характеристик звучить так: «усі джерела дають приблизно однакові цифри, тож деталі не мають значення». Насправді розбіжності є: розмах крила в різних публікаціях коливається між 14,7 і 15,3 м, а дальність без дозаправки іноді вказують від 3400 до 3600 км. Ці відмінності не змінюють класу літака, але показують, що паспортні дані залежать від конфігурації та року вимірювань. Тому один рядок «швидкість 2500 км/год» без контексту мало що пояснює.

Що перевірити, коли Су-35 згадують у новинах?

Перше — позначення. Чи це просто Су-35, чи Су-35С? Чи є згадка про канарди (тоді, ймовірно, ранній варіант) чи про двигуни АЛ-41Ф1С і радар «Ірбіс» (сучасний серійний)? Друге — джерело цифр. Паспортні характеристики з офіційних описів і оцінки з бойових звітів — різні речі.

Третє — контекст. Чи йдеться про конкретний борт, чи про тип загалом? Чи підтверджено фото або відео? До і після правильної перевірки різниця помітна: раніше повідомлення «Су-35 збив ціль на 400 км» сприймалося як факт про радар, а після уточнення з’ясовувалося, що 400 км — це максимальна заявлена дальність виявлення великої цілі в ідеальних умовах, а не гарантована дистанція пуску ракети. Таке уточнення займає кілька хвилин, але змінює розуміння новини.

Ми рекомендуємо звіряти назву з українською Вікіпедією та технічними оглядами, які розрізняють модифікації. Якщо джерело не вказує рік і варіант, ставтеся до тверджень обережно.

Що це означає для вас завтра

Якщо завтра в стрічці з’явиться згадка Су-35, спочатку перевірте, чи це Су-35С чи ранній варіант — це займає менше хвилини й одразу показує, про який літак ідеться. Якщо наводять характеристики, порівняйте їх із консенсусними цифрами: швидкість 2500 км/год, дальність 3600 км, стеля 18 000 м — і зверніть увагу на умови, за яких їх отримано.

Якщо повідомлення містить бойові твердження без посилання на підтверджені дані чи фото, краще зачекати на уточнення від профільних джерел. Це не вимагає спеціальних знань, лише звички розрізняти назву типу, модифікацію та паспортні цифри. Так ви отримуєте точніше уявлення про те, що саме змінилось у повідомленні, без зайвих припущень.