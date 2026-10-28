Суд постановив стягнути з постачальника майже 1,5 млн грн

Майже 1,5 млн грн із постачальника електроенергії мають стягнути на користь територіальної громади Фастівського району. Таке рішення суд ухвалив за позовом Фастівської окружної прокуратури.

Суд визнав недійсними додаткові угоди до договору про постачання електроенергії. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київщини.

Що встановили прокурори

У 2021 році громада уклала з товариством договір на постачання електроенергії для потреб електроустановок.

Під час дії договору сторони неодноразово підписували додаткові угоди про підвищення ціни.

У результаті вартість одиниці електроенергії зросла на 161,5% від початкової ціни, визначеної за результатами конкурентної закупівлі.

Підвищення не мало належного обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни на ринку.

Суд погодився з доводами прокуратури та встановив, що додаткові угоди не відповідають вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Безпідставно сплачені кошти мають надійти до бюджету громади.

Стягнути майже 1,5 млн грн постановлено саме з постачальника електроенергії.