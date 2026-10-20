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Суд у Броварах призначив умовний строк за крадіжки з «Епіцентру»

Ірина Ващук 2 хв читання 2
Фасад гіпермаркету Епіцентр із припаркованими автомобілями та зображенням наручників.

17 895,83 грн становила шкода, завдана торговельній мережі чоловіком, який двічі за день виніс товари з гіпермаркету в Броварах. 13 жовтня Броварський міськрайонний суд Київської області визнав його винним у крадіжці в умовах воєнного стану та призначив п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Обидва епізоди сталися 12 січня 2026 року в магазині ТОВ «Епіцентр-К» на вулиці Київській, 253. Обвинувачений повністю визнав провину.

Які товари чоловік виніс із магазину?

Як зазначено у вироку в Єдиному державному реєстрі судових рішень, близько 09:58 чоловік вирішив таємно викрасти майно. За хвилину він узяв лазерний рівень BOSCH GLL 3-80 вартістю 10 482,50 грн і чорний повербанк XO 80000mAh за 1 665,83 грн, пройшов повз каси без оплати та заволодів товарами на 12 148,33 грн.

Того ж дня близько 15:15 він повернувся до гіпермаркету. За хвилину чоловік узяв із полиці три повербанки XO 80000mAh вартістю 1 665,83 грн кожен і залишив магазин, не заплативши; у вироку шкоду від цього епізоду визначили у 5 747,50 грн.

Суд кваліфікував дії за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — як таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану. У вироку зазначено, що ця крадіжка належить до тяжких злочинів. Чоловік заявив:

«Про вчинене щиро розкаявся, зазначив, що належні висновки для себе зробив, обіцяв більше подібного не вчиняти».

Яке покарання призначив суд?

Суд урахував щире каяття чоловіка й активне сприяння розкриттю правопорушення. Обставин, які обтяжують покарання, не встановили. Обвинувачений одружений, утримує трьох малолітніх дітей, не працює, раніше не був судимий і не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога.

П’ять років позбавлення волі суд замінив звільненням від відбування покарання з випробуванням на 1 рік 6 місяців. Чоловік має періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання та не виїжджати за межі України без погодження з ним.

Два диски CD-R із записами камер спостереження залишили в матеріалах кримінального провадження. Вирок можна оскаржити до Київського апеляційного суду протягом 30 днів із дня проголошення.

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