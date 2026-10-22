Суд узяв під варту підозрюваного у стрілянині в ТЦК на Печерську

Підозрюваний у стрілянині в Печерському районному ТЦК перебуватиме під вартою 60 діб і не зможе вийти під заставу. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва щодо 41-річного чоловіка.

Суд призначив йому тримання під вартою на 60 діб. Права внести заставу підозрюваному не надали, тож запобіжний захід передбачає перебування під вартою без такої альтернативи.

Чоловіка затримали після того, як у приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки сталася стрілянина. Поліція Києва повідомила про обрання запобіжного заходу.

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Унаслідок стрілянини поранені шестеро людей

Стрілянина сталася в неділю, 19 жовтня, у приміщенні ТЦК на Печерську. Поранень зазнали шестеро людей, усіх госпіталізували.

За даними прокуратури, один поліцейський і один військовослужбовець перебувають у реанімації у важкому стані. Інших відомостей про стан поранених у повідомленні не наведено.

Чоловікові повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Йдеться про ч. 2 ст. 15, пп. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За фактом стрілянини у приміщенні Печерського районного ТЦК затримали чоловіка, який відкрив вогонь. Серед поранених є поліцейський і військовослужбовець, стан яких прокуратура назвала важким.