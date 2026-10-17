Суд відмовив киянину в компенсації за скасований рейс із Кишинева

«Безпека пасажирів є пріоритетом» — на цьому, зокрема, ґрунтувалося рішення суду, який відмовив киянину у компенсації за скасований автобусний рейс. Пасажир вимагав стягнути кошти з транспортно-туристичної компанії «Нова Україна» за поїздку з Кишинева до Києва.

Киянин придбав квиток на міжнародний автобус, однак рейс не відбувся через технічну несправність. Її виявили перед виїздом або безпосередньо під час виконання рейсу. Пасажир заявив про порушення своїх прав споживача та вимагав відшкодувати матеріальні й моральні збитки.

Чому суд не присудив компенсацію

Представники компанії надали докази, що автобус зламався раптово, а несправність загрожувала безпеці людей під час руху. Суд дослідив матеріали справи та довідки про технічний стан транспортного засобу.

Суд не встановив у діях перевізника правопорушення чи умисного невиконання зобов’язань. Він дійшов висновку, що компанія скасувала рейс вимушено та діяла відповідно до правил пасажирських перевезень, тому повністю відмовив у позові. Рішення суду доступне в реєстрі.

У рішенні йдеться про «відсутність у діях перевізника складів правопорушення або умисного невиконання зобов’язань».