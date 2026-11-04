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Суд вирішить справу водія з 1,65 проміле після ДТП

Оксана Дорошенко 1 хв читання 3
Суддівський молоток поруч із алкотестером, який показує рівень алкоголю водія

У Святошинському районі Києва водій Volkswagen не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Під час огляду прилад показав 1,65 проміле алкоголю.

Що встановили патрульні

  • Інспектори прибули на місце після повідомлення про ДТП.
  • Водій не травмувався.
  • Патрульні помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.
  • Огляд провели за допомогою приладу Dräger — він зафіксував 1,65 проміле.
  • На водія склали адміністративні матеріали; подальше рішення ухвалюватиме суд.

Після прибуття інспектори з’ясували попередні обставини аварії та перевірили стан чоловіка. Ознаки сп’яніння помітили під час спілкування з ним, а результат алкотестера підтвердив наявність алкоголю.

Адміністративні матеріали оформили після перевірки. Рішення у справі має ухвалити суд.

В іншій ДТП у Києві нетверезий водій Renault зіткнувся з електросамокатом, яким керував 15-річний хлопець. Автомобіль рухався проїзною частиною, а зіткнення сталося, коли водій повертав ліворуч до прибудинкової території.

Ілюстрація згенерована ШІ

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