Суд вирішить справу водія з 1,65 проміле після ДТП

У Святошинському районі Києва водій Volkswagen не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Під час огляду прилад показав 1,65 проміле алкоголю.

Що встановили патрульні

Інспектори прибули на місце після повідомлення про ДТП.

Водій не травмувався.

Патрульні помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд провели за допомогою приладу Dräger — він зафіксував 1,65 проміле.

На водія склали адміністративні матеріали; подальше рішення ухвалюватиме суд.

Після прибуття інспектори з’ясували попередні обставини аварії та перевірили стан чоловіка. Ознаки сп’яніння помітили під час спілкування з ним, а результат алкотестера підтвердив наявність алкоголю.

Адміністративні матеріали оформили після перевірки. Рішення у справі має ухвалити суд.

В іншій ДТП у Києві нетверезий водій Renault зіткнувся з електросамокатом, яким керував 15-річний хлопець. Автомобіль рухався проїзною частиною, а зіткнення сталося, коли водій повертав ліворуч до прибудинкової території.

Ілюстрація згенерована ШІ