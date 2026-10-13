Суд заблокував кошти на рахунках, пов’язаних із Павлом Фуксом

Кошти на рахунках у платіжній установі Papaya Ltd, оформлених на Павла Фукса та пов’язану особу, не можна витрачати чи відчужувати. Шевченківський райсуд Києва також арештував залишок балів у програмі лояльності естонської Baltic Technology Solutions OU.

Що розслідують СБУ та прокуратура

СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу», нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія» (код 36258787). За версією слідства, Павло Фукс через кіпрські й угорські структури вивів із КП «Київський метрополітен» близько 2 млрд грн під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів, а частину грошей перевів родичам і в криптовалюту.

Справу кваліфікували за статтями про диверсію (ч. 1 ст. 113 ККУ), легалізацію коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212). З кінця 2018-го до 2022 року з рахунків метрополітену лізинговій компанії надійшло понад 1,75 млрд грн, або приблизно 57 млн євро.

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Із цієї суми 886,5 млн грн (28,88 млн євро) компанія перерахувала кіпрській Ukrrosleasing Cyprus Limited на рахунки в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG як «повернення кредиту» за договором 2010 року. Слідство вказує, що з цих коштів не сплатили щонайменше 54 млн грн податку на прибуток. Верховний Суд раніше стягнув із лізингової компанії на користь метрополітену 1,924 млрд грн.

Як змінювалися власники та рухалися кошти

У липні 2009 року «Укррослізинг» виграв тендер на постачання метрополітену 100 вагонів у лізинг. Договір із графіком платежів становив 1,391 млрд грн, частину фінансування забезпечував ЄБРР. У лютому 2010-го власником компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited, яка надала українській «дочці» кредит на понад 42 млн доларів для закупівлі вагонів у російських заводів; за матеріалами справи, гроші надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.

У 2017 році Фукс через сейшельську TOP STONE LTD викупив 100% кіпрської компанії у структури, афілійованої з ВЭБ.РФ. Слідство вважає, що фактичний розрахунок відбувався паралельними платежами. У грудні 2018-го формальним власником стала угорська Odelus-Construkt KFT в особі австрійця Уве Крістіана Ешнера; керівники кіпрської та української компаній не змінилися. В українських реєстрах Ешнер досі значиться кінцевим бенефіціаром, засновником — Ukrrosleasing Cyprus Limited, директором — Олег Толстик. Фукс заявляв, що продав компанію у 2018 році.

З австрійського рахунку кіпрської компанії гроші надходили на особистий рахунок Фукса в LGT Bank, до Odelus-Construkt KFT, швейцарської IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG і кіпрського секретаря компанії. Далі кошти переказували родичам, зокрема доньці — 1,63 млн євро, дружині — 1 млн, сину — 5 млн, колишній дружині — 4,6 млн євро; частина надійшла до Emirates NBD в ОАЕ. Із 2025 року слідство фіксує криптовалютні перекази через литовську й польську Manerio та мальтійську Papaya Ltd. На рахунках у Papaya та пов’язаної естонської Baltic Technology Solutions OU накопичувалися десятки мільйонів євро від продажу USDC і від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH; частина коштів ішла іншим особам. Видаткові операції за арештованими активами зупинено.