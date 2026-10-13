Суд заблокував кошти на рахунках, пов’язаних із Павлом Фуксом
Кошти на рахунках у платіжній установі Papaya Ltd, оформлених на Павла Фукса та пов’язану особу, не можна витрачати чи відчужувати. Шевченківський райсуд Києва також арештував залишок балів у програмі лояльності естонської Baltic Technology Solutions OU.
Що розслідують СБУ та прокуратура
СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу», нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія» (код 36258787). За версією слідства, Павло Фукс через кіпрські й угорські структури вивів із КП «Київський метрополітен» близько 2 млрд грн під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів, а частину грошей перевів родичам і в криптовалюту.
Справу кваліфікували за статтями про диверсію (ч. 1 ст. 113 ККУ), легалізацію коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212). З кінця 2018-го до 2022 року з рахунків метрополітену лізинговій компанії надійшло понад 1,75 млрд грн, або приблизно 57 млн євро.
Із цієї суми 886,5 млн грн (28,88 млн євро) компанія перерахувала кіпрській Ukrrosleasing Cyprus Limited на рахунки в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG як «повернення кредиту» за договором 2010 року. Слідство вказує, що з цих коштів не сплатили щонайменше 54 млн грн податку на прибуток. Верховний Суд раніше стягнув із лізингової компанії на користь метрополітену 1,924 млрд грн.
Як змінювалися власники та рухалися кошти
У липні 2009 року «Укррослізинг» виграв тендер на постачання метрополітену 100 вагонів у лізинг. Договір із графіком платежів становив 1,391 млрд грн, частину фінансування забезпечував ЄБРР. У лютому 2010-го власником компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited, яка надала українській «дочці» кредит на понад 42 млн доларів для закупівлі вагонів у російських заводів; за матеріалами справи, гроші надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.
У 2017 році Фукс через сейшельську TOP STONE LTD викупив 100% кіпрської компанії у структури, афілійованої з ВЭБ.РФ. Слідство вважає, що фактичний розрахунок відбувався паралельними платежами. У грудні 2018-го формальним власником стала угорська Odelus-Construkt KFT в особі австрійця Уве Крістіана Ешнера; керівники кіпрської та української компаній не змінилися. В українських реєстрах Ешнер досі значиться кінцевим бенефіціаром, засновником — Ukrrosleasing Cyprus Limited, директором — Олег Толстик. Фукс заявляв, що продав компанію у 2018 році.
З австрійського рахунку кіпрської компанії гроші надходили на особистий рахунок Фукса в LGT Bank, до Odelus-Construkt KFT, швейцарської IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG і кіпрського секретаря компанії. Далі кошти переказували родичам, зокрема доньці — 1,63 млн євро, дружині — 1 млн, сину — 5 млн, колишній дружині — 4,6 млн євро; частина надійшла до Emirates NBD в ОАЕ. Із 2025 року слідство фіксує криптовалютні перекази через литовську й польську Manerio та мальтійську Papaya Ltd. На рахунках у Papaya та пов’язаної естонської Baltic Technology Solutions OU накопичувалися десятки мільйонів євро від продажу USDC і від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH; частина коштів ішла іншим особам. Видаткові операції за арештованими активами зупинено.