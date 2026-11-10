Свята в серпні: календар дат і типи свят
Свята в серпні 2026 року охоплюють День Незалежності України 24 серпня, День Державного Прапора 23 серпня та День пам’яті захисників 29 серпня. До них додаються церковні Спаси й Успіння, а також професійні дні будівельників, пасічників і шахтарів. Жодна дата не створює додаткового неробочого дня, поки діє воєнний стан.
У 2026 році 24 серпня припадає на понеділок. За статтею 73 Кодексу законів про працю це святковий неробочий день, але Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» скасовує її дію. За даними Главком, у серпні 21 робочий день і 10 звичайних вихідних — суботи та неділі. Це прямо впливає на графіки, відпустки й планування заходів.
Ми зібрали найважливіші дати місяця, розмежували державні, церковні, міжнародні та професійні події й пояснили, які з них змінюють робочий тиждень, а які ні.
Державні та офіційні дати
Головні офіційні події серпня зосереджені в останній декаді. 23 серпня відзначають День Державного Прапора України — один із символів державності. Наступного дня, 24 серпня, припадає День Незалежності, присвячений Акту проголошення незалежності 1991 року. Це головне державне свято місяця.
29 серпня — День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дату встановили Указом Президента 2019 року через трагедію під Іловайськом 29 серпня 2014 року, коли колони, що виходили «зеленим коридором», потрапили під обстріл. Символом дня став соняшник. У 2026 році дата випадає на суботу.
До військових дат належать День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня — 2 серпня), День військ зв’язку (8 серпня) і День авіації України (остання субота — 29 серпня). Ці дні відзначають підрозділи, але вони не змінюють загальний робочий графік.
|Дата
|Подія
|Тип
|23 серпня
|День Державного Прапора України
|Державне
|24 серпня
|День Незалежності України
|Державне
|29 серпня
|День пам’яті захисників України
|Пам’ятна
|2 серпня
|День Повітряних сил ЗСУ
|Військове
|8 серпня
|День військ зв’язку ЗСУ
|Військове
Джерело: календар свят і робочих днів за публікаціями Главком, серпень 2026.
Церковний календар серпня
Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначають нерухомі свята за новоюліанським календарем. Різниця зі старим стилем — 13 днів. Тому Медовий Спас припадає на 1 серпня, а не на 14-те.
1 серпня — Медовий Спас (Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста, пам’ять мучеників Макавеїв). Цього дня починається Успенський піст, який триває до 14 серпня включно. 6 серпня — Преображення Господнє, у народі Яблучний Спас. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста). 16 серпня — Горіховий Спас (Перенесення Нерукотворного Образу). 29 серпня — Усікновення голови Івана Хрестителя.
За старим календарем ті самі свята зміщуються: Медовий Спас — 14 серпня, Яблучний — 19-го, Успіння — 28-го, Горіховий — 29-го. Уточніть у своїй парафії, якого календаря дотримується громада. Не плутайте церковні дні з іменинами: календар іменників тут не розглядаємо.
Важливо Дата церковного свята залежить від календаря парафії. ПЦУ та УГКЦ використовують новоюліанський, частина громад — юліанський. Різниця 13 днів. Перед поїздкою на службу чи поминання перевірте розклад конкретного храму.
Міжнародні та професійні дні
Серед професійних дат виділяються 1 серпня — День інкасатора; 9 серпня — День будівельника і День працівників ветеринарної медицини (друга неділя); 15 серпня — День археолога; 19 серпня — День пасічника; 30 серпня — День шахтаря (остання неділя). Ці дні встановлені указами чи традицією галузі. Вони не є державними вихідними.
Міжнародні дати: 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу; 12 серпня — Міжнародний день молоді (в Україні також День молоді). Інші дні — Всесвітній день кішок, день альпініста чи шульги — мають розважальний характер і не впливають на офіційний графік.
На практиці сім’я планує вихідні 8–9 серпня під День будівельника, бо дата збігається з неділею. Роботодавець може організувати корпоративну подію в п’ятницю 7 серпня, але понеділок 10 серпня лишається звичайним робочим днем. Результат: додаткового відпочинку немає, а подія вкладається в існуючі вихідні.
Вихідні та календарні нюанси
Серпень 2026 має 31 день. За п’ятиденним тижнем — 21 робочий день і 10 вихідних: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня. День Незалежності 24 серпня — понеділок, звичайний робочий день.
Під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП про святкові й неробочі дні не застосовуються. Якщо свято випадає на будень, автоматичного вихідного немає. Якщо на суботу чи неділю — вихідний не переноситься на понеділок. Роботодавець може своїм рішенням оголосити додатковий день відпочинку, але це його право, а не обов’язок закону.
Не плануйте довгі вихідні навколо 24 серпня без підтвердження від роботодавця. Типова помилка: люди бронюють квитки на 24–25 серпня, розраховуючи на неробочий понеділок, а потім з’ясовують, що треба виходити на роботу. Квитки доводиться переносити зі штрафом або брати відпустку за власний рахунок.
Планування серпня
Що це означає для вас завтра: відкрийте календар на серпень і позначте 23, 24 і 29 серпня як дні державних подій, але не як автоматичні вихідні. Для церковних свят уточніть календар своєї парафії — новий чи старий. Професійні дні використовуйте для привітань колег, але не переносьте робочі дедлайни.
Якщо плануєте відпустку чи поїздку, орієнтуйтеся лише на суботи й неділі: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня. Додаткових днів не чекайте. Перевірте графік роботи в компанії за тиждень до 24 серпня. Якщо роботодавець не оголосив вихідний, понеділок лишається робочим.
Конкретний приклад: працівник бере відпустку з 20 по 28 серпня. 22–23 серпня — вихідні, 24–28 — робочі дні відпустки. 29 серпня (субота) — пам’ятний день, але він уже після відпустки. Так графік збігається з реальним календарем і не створює несподіванок з оплатою чи поверненням на роботу.