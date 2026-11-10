Свята в серпні: календар дат і типи свят

Свята в серпні 2026 року охоплюють День Незалежності України 24 серпня, День Державного Прапора 23 серпня та День пам’яті захисників 29 серпня. До них додаються церковні Спаси й Успіння, а також професійні дні будівельників, пасічників і шахтарів. Жодна дата не створює додаткового неробочого дня, поки діє воєнний стан.

У 2026 році 24 серпня припадає на понеділок. За статтею 73 Кодексу законів про працю це святковий неробочий день, але Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» скасовує її дію. За даними Главком, у серпні 21 робочий день і 10 звичайних вихідних — суботи та неділі. Це прямо впливає на графіки, відпустки й планування заходів.

Ми зібрали найважливіші дати місяця, розмежували державні, церковні, міжнародні та професійні події й пояснили, які з них змінюють робочий тиждень, а які ні.

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Державні та офіційні дати

Головні офіційні події серпня зосереджені в останній декаді. 23 серпня відзначають День Державного Прапора України — один із символів державності. Наступного дня, 24 серпня, припадає День Незалежності, присвячений Акту проголошення незалежності 1991 року. Це головне державне свято місяця.

29 серпня — День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дату встановили Указом Президента 2019 року через трагедію під Іловайськом 29 серпня 2014 року, коли колони, що виходили «зеленим коридором», потрапили під обстріл. Символом дня став соняшник. У 2026 році дата випадає на суботу.

До військових дат належать День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня — 2 серпня), День військ зв’язку (8 серпня) і День авіації України (остання субота — 29 серпня). Ці дні відзначають підрозділи, але вони не змінюють загальний робочий графік.

Дата Подія Тип 23 серпня День Державного Прапора України Державне 24 серпня День Незалежності України Державне 29 серпня День пам’яті захисників України Пам’ятна 2 серпня День Повітряних сил ЗСУ Військове 8 серпня День військ зв’язку ЗСУ Військове

Джерело: календар свят і робочих днів за публікаціями Главком, серпень 2026.

Церковний календар серпня

Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначають нерухомі свята за новоюліанським календарем. Різниця зі старим стилем — 13 днів. Тому Медовий Спас припадає на 1 серпня, а не на 14-те.

1 серпня — Медовий Спас (Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста, пам’ять мучеників Макавеїв). Цього дня починається Успенський піст, який триває до 14 серпня включно. 6 серпня — Преображення Господнє, у народі Яблучний Спас. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста). 16 серпня — Горіховий Спас (Перенесення Нерукотворного Образу). 29 серпня — Усікновення голови Івана Хрестителя.

За старим календарем ті самі свята зміщуються: Медовий Спас — 14 серпня, Яблучний — 19-го, Успіння — 28-го, Горіховий — 29-го. Уточніть у своїй парафії, якого календаря дотримується громада. Не плутайте церковні дні з іменинами: календар іменників тут не розглядаємо.

Важливо Дата церковного свята залежить від календаря парафії. ПЦУ та УГКЦ використовують новоюліанський, частина громад — юліанський. Різниця 13 днів. Перед поїздкою на службу чи поминання перевірте розклад конкретного храму.

Міжнародні та професійні дні

Серед професійних дат виділяються 1 серпня — День інкасатора; 9 серпня — День будівельника і День працівників ветеринарної медицини (друга неділя); 15 серпня — День археолога; 19 серпня — День пасічника; 30 серпня — День шахтаря (остання неділя). Ці дні встановлені указами чи традицією галузі. Вони не є державними вихідними.

Міжнародні дати: 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу; 12 серпня — Міжнародний день молоді (в Україні також День молоді). Інші дні — Всесвітній день кішок, день альпініста чи шульги — мають розважальний характер і не впливають на офіційний графік.

На практиці сім’я планує вихідні 8–9 серпня під День будівельника, бо дата збігається з неділею. Роботодавець може організувати корпоративну подію в п’ятницю 7 серпня, але понеділок 10 серпня лишається звичайним робочим днем. Результат: додаткового відпочинку немає, а подія вкладається в існуючі вихідні.

Вихідні та календарні нюанси

Серпень 2026 має 31 день. За п’ятиденним тижнем — 21 робочий день і 10 вихідних: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня. День Незалежності 24 серпня — понеділок, звичайний робочий день.

Під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП про святкові й неробочі дні не застосовуються. Якщо свято випадає на будень, автоматичного вихідного немає. Якщо на суботу чи неділю — вихідний не переноситься на понеділок. Роботодавець може своїм рішенням оголосити додатковий день відпочинку, але це його право, а не обов’язок закону.

Не плануйте довгі вихідні навколо 24 серпня без підтвердження від роботодавця. Типова помилка: люди бронюють квитки на 24–25 серпня, розраховуючи на неробочий понеділок, а потім з’ясовують, що треба виходити на роботу. Квитки доводиться переносити зі штрафом або брати відпустку за власний рахунок.

Планування серпня

Що це означає для вас завтра: відкрийте календар на серпень і позначте 23, 24 і 29 серпня як дні державних подій, але не як автоматичні вихідні. Для церковних свят уточніть календар своєї парафії — новий чи старий. Професійні дні використовуйте для привітань колег, але не переносьте робочі дедлайни.

Якщо плануєте відпустку чи поїздку, орієнтуйтеся лише на суботи й неділі: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня. Додаткових днів не чекайте. Перевірте графік роботи в компанії за тиждень до 24 серпня. Якщо роботодавець не оголосив вихідний, понеділок лишається робочим.

Конкретний приклад: працівник бере відпустку з 20 по 28 серпня. 22–23 серпня — вихідні, 24–28 — робочі дні відпустки. 29 серпня (субота) — пам’ятний день, але він уже після відпустки. Так графік збігається з реальним календарем і не створює несподіванок з оплатою чи поверненням на роботу.