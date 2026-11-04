Симптоми інфаркту: типові ознаки та коли потрібна допомога

За систематичними оглядами понад 1,6 млн випадків гострого коронарного синдрому атипова картина спостерігається в середньому у 11,6% пацієнтів, а відсутність болю в грудях — у третини в окремих когортах. Діапазон у дослідженнях коливається від 5 до 35%, залежно від віку, статі та супутніх хвороб. Це змінює уявлення, що інфаркт завжди починається з «класичного» сильного болю.

Інфаркт міокарда виникає при раптовій закупорці коронарної артерії, через що ділянка серцевого м’яза втрачає кровопостачання. Без відновлення потоку протягом перших годин ризик незворотного пошкодження і смерті зростає. У цій статті розібрано, які прояви трапляються найчастіше, як виглядають нетипові варіанти і за яких ознак потрібен негайний виклик екстреної допомоги за номером 103.

Цифри нижче взяті з консенсусних оглядів і рекомендацій МОЗ України за 2020–2025 роки. Вони описують тенденції, а не пороги для самостійної діагностики: остаточне підтвердження потребує ЕКГ і лабораторних маркерів.

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Основні симптоми інфаркту

Найпоширеніший прояв — дискомфорт або біль за грудиною стискаючого, тиснучого чи пекучого характеру, що триває понад 15–20 хвилин і не зникає після відпочинку чи прийому нітрогліцерину. Біль часто іррадіює в ліву руку, плече, шию, нижню щелепу або міжлопаткову ділянку. Супутні ознаки включають холодний липкий піт, задишку, нудоту чи блювання, виражену слабкість і відчуття тривоги.

Інтенсивність і комбінації різняться. У більшості пацієнтів біль у грудях лишається провідним симптомом, але його сила може бути помірною, а супутні прояви — домінувати. За рекомендаціями МОЗ України насторожує будь-який новий чи посилений дискомфорт у грудях, що триває кілька хвилин і поєднується з іррадіацією чи вегетативними ознаками.

Симптом Типова картина Частота та контекст Біль або дискомфорт у грудях Триває понад 15–20 хв, не знімається нітрогліцерином Найпоширеніший; відсутній або не провідний у 20–40% випадків Іррадіація в руку, щелепу, спину Частіше ліва рука чи нижня щелепа Зустрічається у значної частини пацієнтів з болем у грудях Задишка Відчуття нестачі повітря Супутня в типових випадках; провідна в атипових Холодний піт, нудота, слабкість Вегетативні прояви Часті супутники; можуть домінувати без сильного болю

Джерело: систематичні огляди ACS і рекомендації МОЗ України, дані 2020–2025 років.

Поєднання симптомів, а не один ізольований прояв, підвищує підозру. Відсутність повного набору ознак не виключає інфаркт: у частині пацієнтів картина залишається неповною.

Нетипові прояви

Нетиповий перебіг частіше трапляється у жінок, людей старше 75 років і пацієнтів із цукровим діабетом. У цих групах біль у грудях може бути слабким, коротким або відсутнім, а на перший план виходять задишка, незвична втома, нудота, біль у спині, шиї чи щелепі, запаморочення або дискомфорт у верхній частині живота.

За даними оглядів, у жінок до 55 років варіабельність комбінацій симптомів вища, ніж у чоловіків того ж віку: замість сильного стискання вони частіше описують тиск, печію, біль у щелепі чи крайню втому. У діабетиків через порушення больової чутливості частка «німих» або малосимптомних інфарктів сягає 30%. Літні пацієнти частіше повідомляють про слабкість, сплутаність свідомості чи раптову задишку без вираженого болю.

Такі прояви легко сплутати з порушеннями травлення, перевтомою чи застудою. Затримка звернення в атипових випадках асоціюється з приблизно двократним підвищенням ризику смерті порівняно з типовою картиною, за даними метааналізів.

Тривожні ознаки та невідкладна допомога

Негайний виклик за номером 103 потрібен при появі одного чи кількох із таких проявів: біль, тиск, стискання чи печіння в грудях, що триває понад кілька хвилин; іррадіація в руку, плече, спину, шию чи щелепу; дискомфорт у верхній частині живота разом зі слабкістю, нудотою чи потом; раптова задишка; виражена слабкість, запаморочення чи переднепритомний стан. МОЗ України прямо вказує, що інфаркт не завжди супроводжується сильним болем у грудях.

Зателефонуйте 103 і чітко опишіть симптоми та час їх появи. Диспетчер дає інструкції і скеровує бригаду.

Не сідайте за кермо і не чекайте, поки прояви «пройдуть самі». Кожна затримка збільшує зону пошкодження міокарда.

Залишайтеся з людиною, забезпечте доступ свіжого повітря і спокій. Якщо дихання відсутнє, починайте серцево-легеневу реанімацію за вказівками диспетчера.

Ці кроки відповідають офіційним рекомендаціям МОЗ України і дають медикам можливість розпочати лікування якнайшвидше. Час від початку симптомів до відкриття судини критичний: у перші дві години шанси на мінімальне пошкодження м’яза вищі.

Важливо: Не чекайте повного набору «класичних» симптомів. Навіть один тривожний прояв у людини з факторами ризику (вік, гіпертензія, діабет, куріння) є підставою для виклику 103. Самостійна діагностика за симптомами ненадійна.

Відмінність від інших станів

За самими симптомами інфаркт неможливо надійно відрізнити від інших причин болю чи дискомфорту. Печія, рефлюкс, м’язовий спазм, тривога, пневмонія чи загострення виразки можуть давати схожі відчуття в грудях, животі чи спині. Навіть реакція на нітрогліцерин не підтверджує і не виключає діагноз: частина пацієнтів з інфарктом частково полегшується, а частина з нестабільною стенокардією — ні.

Найсильніше заперечення звучить так: «Якщо немає сильного болю в грудях, це не серце, можна почекати і подивитися». Дані суперечать цьому. У 20–40% випадків біль у грудях відсутній або не є провідним, особливо у жінок і літніх, а атипова презентація пов’язана з вищим ризиком смерті через затримку. Діагноз ставлять за сукупністю клініки, ЕКГ і тропонінів, а не за наявністю чи відсутністю одного симптому.

Тому при підозрі не варто порівнювати свої відчуття з «підручниковим» описом і відкладати звернення. Лікарі розрізняють стани інструментально; завдання людини — вчасно викликати допомогу.

Часті запитання

Які симптоми інфаркту трапляються найчастіше

Біль або дискомфорт у грудях стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку чи щелепу, задишка, холодний піт і нудота. У більшості пацієнтів присутній хоча б один із цих проявів, але повний набір рідко збирається одразу.

Чи може інфаркт проявлятися без вираженого болю в грудях

Так. У 20–40% випадків, особливо у жінок, літніх і діабетиків, біль у грудях слабкий або відсутній. Провідними стають задишка, втома, нудота чи біль у спині та щелепі.

За яких симптомів потрібно негайно звертатися по допомогу

При будь-якому новому дискомфорті в грудях, що триває понад кілька хвилин, іррадіації, раптовій задишці, слабкості з потом чи нудотою. Викликайте 103, не чекаючи посилення.

Чи можна за симптомами самостійно відрізнити інфаркт від інших станів

Ні. Симптоми перекриваються з багатьма захворюваннями. Надійне розрізнення потребує медичного обстеження. За підозри дійте так, ніби це інфаркт.

Що це означає для вас завтра

Якщо завтра вранці чи в будь-який інший момент з’явиться тиск у грудях, що триває понад 10–15 хвилин, або раптова задишка зі слабкістю — не перевіряйте «чи пройде само» і не шукайте в інтернеті повний список. Зателефонуйте 103, назвіть симптоми і час початку. Диспетчер підкаже, чи потрібна бригада, і що робити до її приїзду.

Приклад: людина 58 років відчула помірний тиск за грудиною і нудоту під час прогулянки. Замість очікування вона викликала 103 через 12 хвилин. Бригада прибула за 15 хвилин, ЕКГ показала зміни, і стентування виконали протягом двох годин від початку симптомів. Затримка на годину-дві в подібних ситуаціях збільшує зону некрозу.

Завтра і далі дійте за правилом: будь-який підозрілий прояв — привід для виклику, а не для самоспостереження. Час від початку симптомів до медичної допомоги визначає результат сильніше, ніж точний опис відчуттів.