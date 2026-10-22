Т 14 армата: танк і платформа — у чому різниця

т 14 армата — це російський основний бойовий танк (індекс «Об’єкт 148»), побудований на гусеничній універсальній бойовій платформі «Армата». Сама платформа — не танк, а спільне шасі, на якому можна збирати різні машини.

Назва з’являється в новинах з 2015 року, коли танк вперше показали на параді в Москві. Відтоді повідомлення часто змішують танк і платформу, а також заяви про «вже на озброєнні» з реальними обсягами виробництва. Ми зібрали те, що можна перевірити відкритими джерелами станом на 2026 рік, і позначили, де дані розходяться або відсутні.

Ключова відмінність у конструкції — екіпаж із трьох осіб сидить у броньованій капсулі в передній частині корпусу, а башта безлюдна. Це відхід від радянської компоновки, де командир і навідник перебували в башті разом із боєкомплектом. Платформа «Армата» при цьому лишається окремим виробом: на ній також базуються важка БМП Т-15 і броньована ремонтно-евакуаційна машина Т-16.

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1. Т-14 і платформа «Армата»: у чому різниця

Платформа «Армата» — важке гусеничне шасі з уніфікованими вузлами: двигуном, трансмісією, ходовою частиною та електронікою. Ідея полягала в тому, щоб на одному корпусі збирати різні машини, змінюючи лише бойовий модуль і розташування агрегатів. Т-14 — один із варіантів цього шасі, саме основний бойовий танк із 125-мм гарматою.

Інші варіанти платформи включають важку бойову машину піхоти Т-15 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину Т-16. У відкритих джерелах також згадують інженерні та артилерійські варіанти, але їхні реальні поставки значно скромніші за початкові плани. Коли в новинах пишуть просто «Армата», без уточнення «Т-14» чи «платформа», читач не завжди розуміє, про яку саме машину йдеться.

Різниця має практичне значення для оцінки повідомлень. Танк Т-14 — це конкретна бойова машина з фіксованим озброєнням і компоновкою. Платформа — конструктор, на якому теоретично можна зібрати різні зразки. За даними Wikipedia та Defence Blog, серійне виробництво всієї родини лишається обмеженим.

2. Т-14 у цифрах і характеристиках

Більшість цифр щодо Т-14 походять із російських заяв і парадних матеріалів. Незалежні джерела підтверджують лише базові параметри, які видно на фото й у відкритих описах. Точні показники броні, дальності виявлення радіолокатора чи реальної швидкості заднього ходу в бойових умовах не публікували.

Екіпаж — 3 особи в броньованій капсулі в корпусі.

Основне озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата 2А82-1М з автоматом заряджання; додатково кулемети 12,7-мм і 7,62-мм.

Бойова маса — у джерелах називають діапазон 48–55 тонн (залежить від комплектації й року заяви).

Максимальна швидкість по шосе — до 90 км/год, запас ходу близько 500 км (заявлений показник).

Двигун — дизель потужністю близько 1500 к. с. (точна модифікація в різних матеріалах відрізняється).

Захист — комбінована броня, динамічний захист «Малахіт» і комплекс активного захисту «Афганіт» (склад і ефективність за відкритими даними не деталізовані).

Ці цифри варто читати з застереженням: вони відображають заявлені характеристики передсерійних машин, а не результати незалежних випробувань у бойових умовах. За оцінками Defence Blog станом на 2026 рік, побудовано приблизно 20 одиниць — переважно прототипи й передсерійні зразки. Початковий план на понад 2300 машин до 2020 року не виконано. Вартість однієї одиниці оцінюють у діапазоні 8–15 млн доларів проти 1,5–2,5 млн за модернізований Т-90М.

3. Що відомо про призначення та конструкцію

Т-14 задумували як танк нового покоління, який мав замінити модернізовані Т-72 і Т-90. Головна заявлена перевага — ізоляція екіпажу від боєкомплекту й гармати. Безлюдна башта зменшує силует і теоретично підвищує шанси екіпажу вижити при пробитті башти.

Компоновку можна порівняти з водієм, який сидить у окремій броньованій кабіні вантажівки, а «кузов» із вантажем (тут — гармата й боєкомплект) керується дистанційно. Аналогія працює лише частково: у танку відмова датчиків чи каналів зв’язку з баштою одразу позбавляє можливості вести вогонь, тоді як звичайний водій усе ще бачить дорогу очима. Обслуговування безлюдної башти також складніше в польових умовах.

Призначення танка — класична роль основного бойового танка: ураження броньованих цілей, підтримка піхоти, робота в складі механізованих підрозділів. Платформа мала спростити логістику, бо різні машини використовували б спільні вузли. На практиці, за даними відкритих джерел, російська армія продовжує покладатися на Т-90М і модернізовані Т-72, а Т-14 проходить поетапну військову експлуатацію й доопрацювання з урахуванням досвіду бойових дій.

Незалежного підтвердження бойового застосування Т-14 у значних обсягах немає. Російські заяви про окремі випадки використання з закритих позицій не супроводжуються верифікованими фото чи відео з місця подій. Виробник у 2026 році повідомляє про доопрацювання боєкомплекту й захист, але не розкриває кількість машин у строю.

4. Як читати повідомлення про Т-14

Коли в новинах з’являється назва «Армата» або «Т-14», варто одразу розділяти три речі: саму платформу, конкретний танк Т-14 і заяви про статус. Якщо текст не уточнює «танк» чи «платформа», а також не називає кількість машин, це найчастіше означає, що йдеться про передсерійний зразок або про загальну концепцію.

Найсильніше заперечення проти обережного читання звучить так: «якщо машина вже показана на параді й заявлена на озброєнні, значить, вона реально є в військах у бойових кількостях». Факти цьому суперечать. За оцінками відкритих джерел, обсяг виробництва лишається на рівні десятків одиниць через десять років після першого показу, а основну роботу виконують дешевші й уже освоєні моделі. Заяви керівництва «Ростех» про прийняття на озброєння в 2024 році не супроводжуються даними про масові поставки.

Практична перевірка проста. Шукайте в тексті конкретні цифри: скільки машин побудовано, чи підтверджено незалежними джерелами бойове застосування, чи йдеться про платформу чи про танк. Якщо цифр немає або вони походять лише з одного російського джерела без перехресної перевірки — повідомлення варто сприймати як заяву, а не як встановлений факт.

Що це означає для вас завтра: коли наступного разу побачите заголовок про «Армату» в новинах, одразу перевірте, чи розрізняють автори танк Т-14 і платформу, і чи наводять вони обсяг виробництва або підтверджене застосування. Це займає менше хвилини й допомагає відокремити те, що вже є в металі, від того, що поки лишається на рівні планів і заяв.