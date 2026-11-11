Тефтелі з рисом: пропорції для соковитої текстури

Тефтелі з рисом готують зі співвідношенням близько 100 г сухого рису на 500 г фаршу. Рис відварюють до напівготовності за 5–7 хвилин після закипання, охолоджують, змішують із фаршем, яйцем і цибулею, формують кульки по 50–70 г і тушкують у соусі 35–45 хвилин, доки сік усередині стане прозорим.

Такий результат дає змішаний фарш свинини з яловичиною у пропорції 1:1 і круглий рис. Свинина забезпечує жирність близько 15–20 %, яловичина тримає форму, а круглий рис краще віддає крохмаль і зв’язує масу. Довгозернистий рис також працює, але кульки виходять менш клейкими і частіше розпадаються при надлишку крупи.

Час і температура залежать від розміру кульок і посуду. На плиті під кришкою достатньо 35–40 хвилин на слабкому вогні, у духовці при 180 °C — 35–45 хвилин. Соус має покривати тефтелі щонайменше на дві третини висоти, інакше рис усередині залишається твердим, а поверхня підсихає.

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Інгредієнти й пропорції

На 500 г фаршу беруть 80–120 г сухого рису (оптимально 100 г), одне яйце, одну середню цибулю (100–150 г), сіль близько 1 чайної ложки без гірки та перець за смаком. Із цієї кількості виходить 12–14 тефтель вагою 60–70 г кожна, що становить 3–4 порції з гарніром.

Співвідношення рису до фаршу впливає на текстуру напряму. При 70 г рису на 500 г фаршу кульки виходять щільнішими і м’яснішими, при 120 г — легшими, але ризик розпаду зростає, бо крупа після набухання займає більший об’єм. Більшість перевірених домашніх рецептів зупиняються на 100 г сухого рису: після 5–7 хвилин варіння маса крупи приблизно подвоюється, і в готовій суміші рису виявляється достатньо для соковитості без втрати структури.

Для соусу на цю порцію зазвичай беруть 2–3 столові ложки томатної пасти, 150–200 мл сметани 15–20 % жирності, 400–500 мл води або бульйону, одну моркву і трохи борошна для загущення. Точні калорійні показники залежать від жирності фаршу і кількості олії: орієнтовно 160–220 ккал на 100 г готової страви з підливою.

Підготовка рису та фаршу

Рис промивають до прозорої води, заливають подвійним об’ємом підсоленої води і варять 5–7 хвилин після закипання. Крупа має бути пружною зовні і твердою всередині. Її відкидають на друшляк, промивають холодною водою, щоб зупинити варіння, і охолоджують до кімнатної температури. Повністю зварений рис перетворюється на клейстер і робить масу рідкою, сирий залишається хрустким навіть після 40 хвилин тушкування.

Фарш змішують із тертою сирою цибулею (не обсмаженою — вона дає зайву вологу), яйцем, сіллю і перцем. Додають охолоджений рис і вимішують руками 3–4 хвилини, доки маса не стане однорідною і трохи тягучою. Це ознака того, що білки м’яса «розкрилися» і зв’язали крупу. Якщо фарш теплий, масу краще охолодити 15–20 хвилин у холодильнику — так кульки краще тримають форму.

Поширена помилка — класти сирий рис «як є» або повністю зварений. У першому випадку середина залишається твердою, у другому — тефтелі розпадаються в соусі вже на 20-й хвилині. Правильний шлях: 5–7 хвилин варіння, повне охолодження і ретельне вимішування до липкості.

Формування й приготування

Мокрими руками формують кульки діаметром 4–5 см і вагою 50–70 г. За бажанням обвалюють у борошні — це допомагає підливі краще триматися на поверхні. Кульки викладають у глибоку сковороду або форму з відстанню 1–1,5 см.

Соус готують окремо: цибулю і моркву пасерують, додають томатну пасту, сметану, воду і борошно, розведене в холодній рідині. Доводять до кипіння і заливають тефтелі так, щоб соус покривав їх майже повністю. Тушкують під кришкою на слабкому вогні 35–45 хвилин, один раз обережно перевернувши. У духовці при 180 °C час той самий, але форму накривають фольгою на перші 25–30 хвилин.

На практиці часто роблять так: готують подвійну порцію фаршу, формують 24–28 кульок, половину одразу тушкують на вечерю, а решту викладають одним шаром на дошку, підморожують 1–2 години і складають у пакет. Наступного дня заморожені тефтелі кладуть у гарячий соус і тушкують на 5–10 хвилин довше. Результат майже ідентичний свіжим, бо рис уже набухнув, а соус захищає від пересихання.

Ознаки готовності

Готовність перевіряють розрізом однієї кульки. Сік має бути прозорим, без рожевого відтінку, рис — м’яким, але не кашоподібним, а середина однорідною. Зовні тефтелі злегка рум’яні, соус трохи загуснув і покриває їх рівномірно. Якщо сік рожевий або рис хрустить — додають 5–10 хвилин під кришкою і перевіряють знову.

Час залежить від розміру: кульки по 50 г готові ближче до 35 хвилин, по 70 г — до 45. Пересушені тефтелі виходять, коли соусу мало або фарш надто пісний (менше 10–12 % жиру). У такому разі під час вимішування додають 1–2 столові ложки холодного молока або води.

Подача та зберігання

Тефтелі з рисом подають з картопляним пюре, гречкою, макаронами або просто з хлібом. Соус вбирається в гарнір і робить страву ситною без додаткових круп. На 3–4 порції вистачає зазначеної кількості продуктів; на родину з чотирьох зручно подвоїти норму фаршу і рису.

У холодильнику готову страву в закритому посуді зберігають 2–3 дні. Розігрівають разом із соусом на слабкому вогні 8–10 хвилин, не кип’ятячи довго — інакше рис розм’якшується далі, а м’ясо сохне. Сирі сформовані кульки тримають у холодильнику до 24 годин або заморожують: спочатку одним шаром, потім у пакеті, до 2–3 місяців. Готові тефтелі з соусом заморожують порційно після повного охолодження, термін той самий.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви готуєте сьогодні на вечерю, залиште половину порції в соусі в холодильнику: завтра розігрійте на плиті 8–10 хвилин і подайте з свіжим гарніром — це займе менше часу, ніж нове приготування. Якщо фаршу більше, сформуйте зайві кульки, підморозьте одним шаром і складіть у пакет: протягом тижня вийміть потрібну кількість і тушкуйте в свіжому соусі на 5–10 хвилин довше за основний час.

Якщо хочете перевірити пропорцію саме для свого фаршу, зробіть тестову партію на 250 г м’яса і 50 г рису. Через 35 хвилин розріжте одну кульку: якщо рис твердий — наступного разу варіть крупу на 1–2 хвилини довше; якщо маса розпадається — зменште рис до 40 г на цю кількість. Повний цикл від промивання рису до столу займає 60–75 хвилин, з них активної роботи — близько 25–30.