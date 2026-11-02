Технічні роботи обмежили послуги ЦНАПу в Ірпінській громаді

«Якщо ваше питання не термінове, будь ласка, заплануйте візит на інший день», — повідомили в ЦНАПі. Через технічні роботи в Реєстрі територіальної громади центр надання адміністративних послуг та старостинські округи Ірпінської громади тимчасово не можуть оформлювати частину документів і реєстраційних дій.

Які послуги зараз недоступні?

Тимчасово не проводять реєстрацію та декларування місця проживання. Також не можна знятися із зареєстрованого місця проживання або отримати витяг про місце реєстрації.

Обмеження стосуються саме цих послуг, пов’язаних із Реєстром територіальної громади. Через його технічне обслуговування їх не надають ані в ЦНАПі, ані у старостинських округах громади.

Коли відновлять прийом у ЦНАПі?

Точні строки завершення технічних робіт поки невідомі. Відновлення роботи реєстру не залежить від ЦНАПу, тож центр не може повідомити дату, коли знову стане доступним оформлення зазначених послуг.

Якщо звернення не термінове, у ЦНАПі радять запланувати візит на інший день. «Як тільки реєстр запрацює, ми одразу повернемося до звичного прийому та обслуговування!» — повідомили в центрі.