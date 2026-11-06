Тілль Ліндеманн — німецький співак і поет, відомий як вокаліст і автор текстів гурту Rammstein.

Він народився 4 січня 1963 року в Лейпцигу, який тоді входив до НДР. Станом на листопад 2026 року йому 63 роки. Дитинство провів у селі Вендіш-Рамбов поблизу Шверіна. Батько Вернер Ліндеманн був дитячим поетом, мати Брігітте «Гітта» Ліндеманн — журналісткою (вона померла в жовтні 2026 року у віці 87 років). У молодості займався спортивним плаванням, потім працював столяром і грав на барабанах у панк-гуртах.

Головна відомість пов’язана з Rammstein: Ліндеманн пише тексти й виконує їх характерним низьким голосом під час концертів із піротехнікою. Гурт продав понад 20 мільйонів записів у світі за даними німецьких джерел. Окрім того, він видав кілька поетичних збірок і сольні музичні роботи.

Хто такий Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн — центральна фігура Rammstein з моменту заснування гурту в 1994 році в Берліні. Він відповідає за вокал і тексти в стилі Neue Deutsche Härte. Сценічні виступи включають театральні елементи, костюми й вогняні ефекти, які відрізняють концерти від типових метал-шоу.

Біографічні дані підтверджені енциклопедичними джерелами: дата й місце народження, походження з НДР, сімейне тло. Публічних підтверджених деталей про особисте життя мало, тому ми тримаємося творчих фактів і хронології.

Які віхи визначили його біографію

У 1978 році Ліндеманн брав участь у юніорському чемпіонаті Європи з плавання у Флоренції й посів сьоме місце на дистанції 400 метрів вільним стилем. Його розглядали для Олімпіади 1980 року в Москві, але участь не відбулася через дисциплінарні причини під час змагань. Після цього він завершив спортивну кар’єру й здобув професію столяра в Ростоку.

Музична діяльність почалася в середині 1980-х. З 1986 року він грав на барабанах у панк-гурті First Arsch, з яким випустив альбом Saddle Up. У 1989 році брав участь у записі з Feeling B. У 1994 році разом із Ріхардом Круспе, Олівером Ріделем та іншими музикантами заснував Rammstein після перемоги в берлінському конкурсі, що дав можливість професійного демо.

Склад гурту з шести учасників залишився незмінним. У 1996 році після пожежі на сцені Ліндеманн здобув сертифікат піротехніка, щоб безпечніше працювати з ефектами.

Чим він відомий у Rammstein

У Rammstein Ліндеманн виконує роль вокаліста й основного автора текстів. Тексти часто провокаційні, але спираються на ритм і конкретні образи. Сценічна присутність включає хореографію й піротехніку, яку він контролює завдяки кваліфікації.

Ключове число — понад 20 мільйонів проданих записів гурту. Воно складається з чистих продажів альбомів (оцінки дають близько 21 мільйона) плюс сингли та інші носії. Німецькі джерела фіксують понад 22,8 мільйона тонтрегерів загалом, з них понад 13 мільйонів у Німеччині. Цифра змінюється з новими релізами й стрімінгом; точні дані залежать від методології обліку фізичних і еквівалентних продажів.

Найсильніше заперечення зводить Ліндеманна лише до скандального образу й ігнорує музичний внесок. Факти показують, що Rammstein — один з найуспішніших німецьких експортних гуртів у жанрі, з регулярними високими позиціями в чартах Німеччини та Європи протягом трьох десятиліть.

Які творчі проєкти пов’язані з Ліндеманном поза гуртом

Поза Rammstein є підтверджені музичні та літературні роботи. З 2015 по 2020 рік він співпрацював із шведським музикантом Петером Тегтгреном у проєкті Lindemann. Випустили альбоми Skills in Pills (2015) і F&M (2019), а також живий запис з Москви.

З 2020 року він випускає музику під власним ім’ям. Перший сингл Alle Tage ist kein Sonntag (за участі Давида Гаррета) вийшов у 2020 році, альбом Zunge — у листопаді 2023. У 2025 році тур Meine Welt зібрав близько 200 тисяч глядачів у Європі. На 2027 рік анонсовано World Tour з 33 концертами в 22 європейських країнах, старт 2 жовтня в Ризі.

Літературні проєкти включають поетичні збірки Messer (2002), In stillen Nächten (2013) і 100 Gedichte (2020). Деякі вірші перегукуються з текстами пісень, але існують як окремі твори.

Де почати знайомство з творчістю Ліндеманна

Якщо ви вперше стикаєтеся з ним, почніть з альбомів Rammstein Mutter (2001) або Zeit (2022). Вони доступні на стрімінгових платформах без додаткових витрат або за підпискою від кількох євро на місяць. Сольний Zunge показує інший бік творчості.

Якщо цікавить живе звучання, слідкуйте за анонсами туру 2027 на офіційних каналах або в квиткових сервісах. Квитки зазвичай з’являються за кілька місяців до подій. Поетичні збірки можна шукати в книгарнях або онлайн — Messer і 100 Gedichte мають переклади кількома мовами.

Якщо хочете лише факти без оцінок, орієнтуйтеся на дискографію й біографічні віхи, підтверджені енциклопедіями. Обмеження даних: точні світові продажі коливаються залежно від джерела, а деталі ранньої кар’єри спираються на інтерв’ю та хроніки гурту.