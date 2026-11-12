Тісто на пельмені: пропорції, замішування та ознаки готовності

Тісто на пельмені замішуйте з 500 г борошна вищого ґатунку, 200 мл води кімнатної температури або злегка теплої, одного яйця, 1 чайної ложки солі та 1–2 столових ложок рослинної олії. Вимішуйте руками 8–10 хвилин до гладкості, дайте відпочити 30–40 хвилин під плівкою — і воно розкачується тонко, не рветься при ліпленні й тримає форму під час варіння.

На 100 г борошна припадає 45–50 мл усієї рідини з урахуванням яйця. Такий баланс гідратації дає еластичну текстуру без зайвої липкості чи крихкості. Без нього тісто або розвалюється в каструлі, або виходить гумовим. Далі — точні пропорції, послідовність дій і практичні ознаки, за якими перевіряєте готовність перед розкачуванням.

Зберіть інгредієнти заздалегідь: ваги, миску, сито, харчову плівку. Весь процес займає близько години, з яких активної роботи — 15–20 хвилин.

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Пропорції та складники

Класичний набір на 80–100 пельменів середнього розміру:

борошно пшеничне вищого ґатунку — 500 г (залиште 30–40 г на підпил столу);

вода кімнатної температури або 70–80 °C — 200–220 мл;

яйце куряче середнє — 1 шт.;

сіль дрібна — 1 чайна ложка без гірки;

олія соняшникова рафінована — 1–2 столові ложки.

Більше води робить тісто м’якшим і легшим у розкачуванні, але воно липне й гірше тримає край. Менше води дає щільну оболонку, яка не розварюється, проте важче розкочується і може тріскатися. Олія додає пластичності, яйце — міцності. Борошно різних виробників вбирає вологу по-різному, тому орієнтуйтеся на текстуру, а не лише на цифри.

Замішування тіста

Просійте борошно в глибоку миску, додайте сіль і зробіть у центрі заглиблення. Вбийте яйце, влийте олію і воду. Спочатку перемішуйте виделкою або ложкою від центру до країв, поки маса не збереться в грудки. Потім викладіть на стіл, посипаний борошном, і вимішуйте руками 8–10 хвилин.

Складайте тісто навпіл, тисніть п’яткою долоні, повертайте на чверть оберту. Поверхня має стати гладкою, без сухих крихт і мокрих плям. Якщо липне до рук — додайте борошно по чайній ложці. Якщо розсипається — капніть води. Не поспішайте з борошном: надлишок робить тісто тугим.

Важливо. Вимішуйте щонайменше 8 хвилин. Коротший заміс не розвиває клейковину, і пельмені розповзаються під час варіння.

Відпочинок і текстура

Зберіть тісто в кулю, загорніть у плівку або покладіть у пакет і залиште на 30–40 хвилин при кімнатній температурі. За цей час клейковина розслабляється, волога рівномірно розподіляється. Без відпочинку пласт постійно пружинить і стягується назад.

Після відпочинку тісто стає податливим, гладким і пружним. Палець залишає ямку, яка повільно вирівнюється. Край не тріскається при згині. До відпочинку воно часто здається тугим і нерівним, після — слухняним, як добре вимішана глина. Якщо поверхня підсохла — змастіть олією або злегка збризніть водою перед розкачуванням.

Дехто пропускає відпочинок, бо «час не дозволяє». На практиці 30 хвилин економлять більше часу пізніше: тісто не рветься, кружечки не стягуються, менше борошна йде на підпил. Без відпочинку клейковина залишається напруженою, і навіть тонке розкачування дає дірки.

Розкачування та готовність

Посипте стіл борошном. Відріжте шматок, решту тримайте під плівкою. Розкачуйте від центру до країв качалкою, товщиною 1,5–2 мм. Тісто готове до ліплення, коли:

розтягується без розривів і не пружинить назад;

поверхня гладка, матова, не липне до качалки;

край тримає форму і не тріскається при складанні навпіл.

Якщо пласт рветься — тісто надто сухе або не відпочило. Зберіть його, додайте краплю води, вимісіть хвилину і дайте ще 10–15 хвилин. Якщо липне й розтікається — підсипте борошно і дайте полежати під плівкою. Не розкачуйте все одразу: працюйте з частинами, інакше краї підсохнуть.

Практичне правило перед ліпленням

Перед тим як ліпити, перевірте кулю: вона має бути гладкою, пружинити під пальцем і розкочуватися до 2 мм без боротьби. Якщо туге — залиште ще на 15 хвилин. Якщо липке — обваляйте в борошні й дайте 10 хвилин під плівкою. Після цього починайте вирізати кружечки й ліпити.

До правильного замісу тісто часто виходило жорстким, рвалося на згині й розвалювалося в каструлі. Після точних пропорцій, 10 хвилин вимішування й 40 хвилин відпочинку воно стало еластичним, тримає тонкий край і не розварюється навіть після заморожування. Зміна відбулася за рахунок розвитку клейковини та рівномірного розподілу вологи.

Що це означає для вас завтра: зберіть 500 г борошна, 200 мл води, яйце, сіль і ложку олії. Вимісіть 10 хвилин, залиште під плівкою на 40 хвилин і перевірте пружність пальцем. Якщо все збігається — ліпіть спокійно. Якщо борошно дуже сухе або волога в кухні висока, корегуйте воду на 10–15 мл. Рецепт розрахований на звичайне пшеничне борошно вищого ґатунку; спеціальне з низьким білком може потребувати менше рідини.