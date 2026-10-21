Томатний сік рецепт на 1 літр: точні пропорції та приготування

Томатний сік рецепт на 1 літр розрахований на 1,5–1,7 кг стиглих помідорів, які після подрібнення, короткого нагрівання та проціджування дають приблизно один літр готового напою. Сіль (5–6 г) і невелику кількість цукру додають уже після вимірювання об’єму, щоб смак залишався контрольованим.

Такий підхід зручний, коли потрібно точно спланувати закупівлю або переробити обмежену партію плодів без надлишків. Вимірювання за виходом готового соку, а не за початковою вагою, зменшує ризик отримати або занадто рідкий, або надмірно густий результат.

Далі розібрано складники з пропорціями, підготовку плодів, послідовність подрібнення і проціджування, а також спосіб коригувати густоту та смак під конкретну партію помідорів.

Раніше ми писали: Користь манки: що дає каша і крупа

Інгредієнти на літр

Для одного літра готового томатного соку беруть 1,5–1,7 кг стиглих помідорів середньої соковитості. До цієї кількості додають 5–6 г солі (приблизно одна чайна ложка без гірки) і за бажанням 2–3 г цукру. Чорний мелений перець або лавровий лист — опційні, їх кладуть на кілька хвилин під час нагрівання і виймають перед розливом.

Ключове число 1,5 кг складається з трьох частин. Приблизно 10–20 % початкової ваги йде на шкірку, насіння та плодоніжки. Ще частина м’якоті залишається в макусі після проціджування. Решта — рідина. Практичний вихід з 1 кг становить 600–700 мл залежно від сорту й способу обробки: водянисті плоди дають ближче до 700–800 мл рідшого соку, м’ясисті — 550–650 мл густішого. Щоб перевірити самому, зважте плоди до роботи, отриманий сік після проціджування і поділіть другий показник на перший. Змінює вихід ступінь стиглості (перезрілі дають більше рідини, але слабший смак) і метод: гаряче проціджування зазвичай вище за холодний віджим.

Коротко Пропорції розраховані саме на літр готового соку після проціджування. Якщо взяти менше 1,4 кг на водянистих плодах, об’єм може не дійти до літра; на м’ясистих — перевищити густоту.

При більшому обсязі складники збільшують пропорційно. Наприклад, на 3 літри орієнтуються на 4,5–5,1 кг помідорів.

Підготовка томатів

Відбирають плоди повністю червоні, без зелених плям, тріщин і ознак псування. Перезрілі або пошкоджені знижують смак і можуть дати небажані відтінки. Помідори миють під проточною водою, видаляють плодоніжки й вирізають будь-які уражені ділянки. Великі плоди розрізають на 4–6 частин для зручності подальшої обробки.

Час підготовки однієї партії на літр — 10–15 хвилин. Якщо шкірку планується видаляти до подрібнення (для соковижималки або блендера), плоди бланшують 1–2 хвилини в окропі й одразу охолоджують — шкірка знімається легше. Для методу з нагріванням і подальшим проціджуванням це не обов’язково.

Приготування соку

Подрібнені помідори викладають у каструлю з товстим дном. Для запобігання розділенню соку спочатку доводять до кипіння невелику порцію (близько 500 г), роздавлюючи, а потім поступово додають решту, підтримуючи кипіння. Варять на помірному вогні 5–10 хвилин, періодично перемішуючи. Цього достатньо, щоб плоди стали м’якими й виділили сік.

Гарячу масу проціджують через дрібне сито, харчову млинок або кілька шарів марлі. Шкірку й насіння відкидають. Отриманий сік повертають у каструлю, доводять до кипіння і витримують ще 5–7 хвилин, знімаючи піну. Загальний активний час — 25–40 хвилин залежно від обладнання. Якщо використовують соковижималку, подрібнення відбувається одразу, а нагрівання — після збору соку.

Після проціджування вимірюють точний об’єм. Якщо вийшло менше літра, можна додати невелику кількість води або повторити з додатковими плодами; якщо більше — зварити ще кілька хвилин для легкого уваривання.

Смак і потрібна густота

Сіль і цукор додають лише після вимірювання готового об’єму. На літр — 5–6 г солі; цукор 2–3 г, якщо плоди кислі. Перець або лавровий лист кладуть під час повторного нагрівання і виймають. Смак перевіряють після короткого охолодження невеликої порції.

Густоту регулюють на етапі проціджування. Для рідшого соку тиснуть менше або використовують дрібніше сито; для густішого з м’якоттю — залишають частину протертої м’якоті або беруть м’ясисті сорти. Різниця між водянистими і м’ясистими плодами становить 100–200 мл на кілограм сировини. Якщо сік розділився на рідку й густу фази, причина зазвичай у нерівномірному нагріванні на початку — повторне доведення до кипіння з перемішуванням вирівнює консистенцію.

Важливо Приправи додають після фінального вимірювання об’єму. Додавання солі до проціджування ускладнює контроль солоності, бо частина рідини ще залишається в макусі.

Найчастіше заперечення проти домашнього приготування полягає в тому, що вихід нестабільний і результат важко передбачити. Фактично діапазон 1,5–1,7 кг покриває більшість сортів середньої стиглості: відхилення в 100–150 мл на літр коригується легким увариванням або додаванням невеликої кількості плодів на наступній партії. Магазинний сік має фіксовану густоту за рахунок промислового уваривання, але домашній дозволяє точно підлаштувати солоність під конкретні плоди.

Що це означає для вас завтра

Практичне правило: зважуйте помідори з розрахунку 1,5–1,7 кг на очікуваний літр і коригуйте після першого проціджування. Якщо плоди дуже соковиті — беріть ближче до нижньої межі; якщо м’ясисті або не повністю стиглі — до верхньої. Наступного дня перевірте смак охолодженого соку й за потреби додайте ще 1–2 г солі або цукру на весь об’єм.

Застереження: ці пропорції й час нагрівання розраховані на свіжий напій для негайного вживання або короткого зберігання в холодильнику. Для тривалого зберігання потрібна окрема стерилізація банок і кислотність, яку тут не деталізуємо, бо дані про безпечні режими варіюються залежно від методу. Смакові переваги різних сортів також суб’єктивні — цифри виходу середні за кількома джерелами домашніх заготовок і можуть змінюватися на 10–15 % у конкретній партії.

Вимірювання за готовим літром замість «на око» дає повторюваний результат навіть при різній стиглості помідорів, які зараз доступні на ринку.