Торт «Бите скло»: рецепт із вибором основи

Торт «Бите скло» готується зі шматочків різнокольорового желе в молочній основі на желатині. Для домашнього варіанта на 6–8 порцій потрібно 3 пакетики желе різних кольорів, 400–500 г основи (сметана, йогурт чи молоко), 15–25 г желатину та 80–120 г цукру. Час активного приготування — 40–50 хвилин, застигання — 4–6 годин сумарно.

У більшості перевірених рецептів для кольорового желе беруть на 70–100 мл менше води, ніж зазначено на упаковці. Це підвищує щільність на 15–20 % і полегшує нарізання кубиків без розпадання. Без цієї поправки шматочки часто розм’якшуються в основі.

Ми зібрали послідовність, яка дає рівномірний розподіл «скла» і стабільну текстуру. Далі — порівняння трьох основ за смаком, щільністю та зручністю нарізання, а також точні кроки складання.

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Інгредієнти й вибір основи

Для кольорового желе візьміть 3 пакетики по 75–90 г різних смаків (вишневий, апельсиновий, ківі чи лимонний). Для основи: 400–500 г сметани 15–21 % або натурального йогурту чи молока 2,5 %, 80–120 г цукру чи цукрової пудри, 15–25 г желатину, 80–150 мл води для желатину, ванілін за смаком. Форма діаметром 20–24 см, харчова плівка.

Сметана дає класичну кислинку й щільнішу текстуру після застигання. Йогурт робить десерт легшим і менш солодким, але потребує на 2–3 г більше желатину. Молоко дає найніжніший варіант, проте гірше тримає форму при нарізанні.

Основа (500 г) Смак Щільність після 4 год Зручність нарізання Орієнтовна вартість Сметана 20 % Кислуватий, класичний Висока Відмінна 70–80 грн Натуральний йогурт М’який, свіжий Середня Добра 50–65 грн Молоко 2,5 % Нейтральний, ніжний Низька Задовільна 15–25 грн

Джерело: узагальнені пропорції з рецептів українських кулінарних видань, ціни — середні за вересень 2026 за даними Держстату та мереж.

Для святкового столу краще сметана: шматок тримає форму навіть через 20–30 хвилин при кімнатній температурі. Для щоденного десерту підійде йогурт — калорійність нижча на 30–40 %.

Підготовка різнокольорового желе

Кожен пакетик розчиніть окремо в 200–250 мл гарячої (не киплячої) води. Перемішайте до повного розчинення, процідіть і розлийте в плоскі форми чи контейнери шаром 1,5–2 см. Поставте в холодильник на 2–3 години до повного застигання.

Дістаньте застигле желе і наріжте кубиками 1–1,5 см. Нож краще змочити в гарячій воді — краї будуть рівними. Змішайте всі кольори в одній мисці, але не тисніть. Кубики мають залишитися цілими.

Якщо желе вийшло занадто м’яким, поверніть його в холодильник ще на 40–60 хвилин. Щільніші кубики краще розподіляються і не розчиняються в основі.

Збирання торта

Замочіть 20 г желатину в 100 мл холодної кип’яченої води на 10–15 хвилин. Поки він набухає, збийте основу з цукром і ваніліном до однорідності. Желатин розчиніть на водяній бані чи в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння, охолодіть до 40–45 °C і тонкою цівкою введіть в основу, постійно помішуючи.

Форму застеліть харчовою плівкою з запасом. Викладіть половину кубиків желе рівним шаром, залийте половиною основи. Повторіть з рештою кубиків і основи. Злегка потрусіть форму, щоб повітря вийшло, і розрівняйте поверхню.

Не змішуйте все одразу в одній мисці — кубики можуть пошкодитися. Пошарове викладання дає рівномірніший малюнок у розрізі.

Важливо. Основа має бути теплою, але не гарячою (не вище 45 °C), інакше кубики желе почнуть танути на краях і втратять чіткий колір.

Охолодження й нарізання

Накрийте форму плівкою і поставте в холодильник мінімум на 3–4 години, краще на ніч. Перші 60–90 хвилин не рухайте форму — основа ще рідка. Повне застигання при 4–6 °C займає 4–6 годин залежно від кількості желатину.

Дістаньте торт, підніміть за краї плівки і перекладіть на дошку. Ніж прогрійте в гарячій воді і протріть. Нарізайте спокійними рухами, протираючи ніж після кожного шматка. Оптимальна товщина скибки — 2–2,5 см.

Якщо торт не тримає форму, поверніть його в холодильник ще на 1–2 години. Надто тепла кухня (понад 22 °C) прискорює розм’якшення країв.

Зберігання та подача

Готовий торт «Бите скло» зберігається в холодильнику до 3 діб у герметичному контейнері чи під плівкою. Після 48 годин кубики желе можуть трохи розм’якнути, але смак залишається стабільним. Заморожувати не рекомендуємо — текстура основи стає зернистою після розморожування.

Подавайте охолодженим. На тарілку можна додати кілька свіжих ягід чи м’яти. Одна порція 150–180 г містить приблизно 180–250 ккал залежно від основи й кількості цукру.

Типова помилка — заливати гарячу основу прямо на кубики. Температура вище 50 °C розмиває межі кольорів. Інша — недостатнє застигання: через 2 години торт ще не ріжеться рівно. Третя — занадто багато води в желе: кубики розпадаються вже під час змішування.

Для розрахунку на 8 порцій візьміть 500 г сметани, 100 г цукру, 20 г желатину та 3 пакетики желе. Вартість інгредієнтів у Києві — 180–220 грн. Час від початку до подачі — 5–6 годин, з яких активних 45 хвилин. Якщо почати о 10:00, до 16:00 десерт готовий до нарізання.

Що це означає для вас завтра: зберіть продукти сьогодні ввечері, желе поставте застигати на ніч, а вранці за 30 хвилин зберіть торт і залиште в холодильнику до обіду чи вечері. Так ви отримаєте стабільний десерт без поспіху і з чітким малюнком у розрізі.