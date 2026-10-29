Торт день і ніч: практичний домашній рецепт контрастних коржів

Класичний торт день і ніч будують із двох бісквітів — світлого і шоколадного — які чергують і змащують сметанним кремом. Для форми 22–24 см беруть по 4 яйця на кожен корж: це дає висоту, яку зручно розрізати навпіл. Випікання відбувається за 170–180 °C, а готовність перевіряють сухою шпажкою, бо точний час залежить від духовки.

Ми зібрали порядок, який дозволяє зібрати торт з першого разу без складного декору. Ви отримаєте чіткі кількості, послідовність замісу двох тіст і збирання шарів. Перед початком дістаньте яйця з холодильника за 45–60 хвилин — кімнатна температура дає більший об’єм.

Підготуйте дві однакові форми або випікайте по черзі. Загальний активний час — близько 50–70 хвилин, плюс охолодження і витримка в холодильнику мінімум 6 годин.

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Складники для коржів і крему

Зберіть продукти за частинами. Для світлого і темного коржів набір майже однаковий, різниця лише в какао і трохи меншій кількості борошна в темному. Крем робіть на сметані 20–25 % або на поєднанні вершків і сметани.

Компонент Світлий корж Темний корж Крем Яйця 4 шт. 4 шт. — Цукор 150 г 150 г 150–180 г Борошно 150 г 120 г — Какао-порошок — 30 г — Рослинна олія 30 мл 30 мл — Сметана 20–25 % — — 500–600 г Сіль дрібка дрібка —

Джерело: узагальнені кількості з домашніх рецептів shuba.life та аналогічних матеріалів 2025–2026 рр.

Додатково візьміть ванільний цукор або цедру лимона за бажанням, молоко для легкого просочення і пергамент. Розпушувач (½–1 ч. л. на корж) ставте за бажанням, якщо сумніваєтеся в підйомі. Вартість базового набору в Києві орієнтовно 180–250 грн залежно від бренду сметани і яєць.

Приготування світлого й темного тіста

Почніть зі світлого тіста. Збийте яйця з дрібкою солі на середній швидкості 4–5 хвилин до піни. Поступово, по столовій ложці, всипайте цукор і збивайте ще 6–8 хвилин, поки маса стане світлою, густою і збільшиться в об’ємі вдвічі-втричі. Влийте олію тонкою цівкою і перемішайте на низькій швидкості. Просійте борошно в 2–3 прийоми і обережно введіть лопаткою рухами знизу вгору. Не крутіть по колу — так випустите повітря.

Для темного тіста повторіть той самий процес. Какао змішайте з борошном і просійте разом. Какао трохи «сушить» масу, тому олія тут доречна. Тісто має залишитися повітряним і не надто рідким. Вилийте кожне в підготовлену форму діаметром 22–24 см: дно застеліть пергаментом, бортики не змащуйте.

Якщо збиваєте довше, ніж треба, маса осідає і корж виходить щільним. Краще зупинитися, коли сліди від віночків залишаються чіткими кілька секунд. Дві форми дозволяють випікати одночасно і економлять час.

Випікання коржів

Розігрійте духовку до 180 °C (режим верх-низ, без конвекції). Поставте форму на середній рівень. Не відкривайте дверцята перші 20–25 хвилин — різкий перепад температури змушує бісквіт осісти. Після цього перевірте шпажкою: встроміть у центр, вона має вийти сухою, без мокрих крихт. Верх має пружинити під пальцем, краї відходити від форми.

Час для форми 22–24 см зазвичай становить 25–35 хвилин, але орієнтуйтеся на шпажку, а не на таймер. Якщо ваша духовка гріє сильніше, знизьте до 170 °C і перевіряйте раніше. Готовий корж залиште у формі 10–15 хвилин, потім перекладіть на решітку і повністю охолодіть — мінімум 2–3 години, краще 4. Теплий бісквіт кришиться при нарізці.

До правильного режиму бісквіт піднімався і тримав висоту. Після відкриття дверцят раніше 20 хвилин він осідав на 2–3 см і ставав щільним. Різниця — у стабілізації структури без різкого охолодження.

Крем і складання торта

Збийте холодну сметану з цукром міксером 8–10 хвилин до пишності. Якщо використовуєте вершки 33 %, збийте їх окремо з пудрою до м’яких піків, потім обережно введіть сметану. Крем має тримати форму, але залишатися м’яким. Перебитий крем перетворюється на масло — зупиніться вчасно.

Охолоджені бісквіти розріжте горизонтально на два коржі кожен (або залиште цілими для двох товстих шарів). За бажанням злегка збризніть молоком. На тарілку викладіть темний корж, намажте кремом, зверху світлий, знову крем. Чергуйте до кінця. Верх і боки обмажте залишком крему. Обрізки подрібніть у крихту і обсипте боки або розкладіть на верхівці сегментами — світла крихта на одній половині, темна на іншій.

Типова помилка — збирати теплий торт: крем розтікається, шари з’їжджають. Поставте зібраний торт у холодильник мінімум на 6–8 годин, краще на ніч. За цей час коржі трохи просочаться, а крем стабілізується.

Варіанти подачі й зберігання

Подавайте охолодженим. Нарізайте гострим ножем, протираючи його між шматками. Для свята залиште крихту сегментами — це класичний вигляд «день і ніч» без додаткових прикрас. Ягоди чи горіхи додавайте по краю, якщо хочете, але вони не обов’язкові.

Зберігайте в холодильнику під плівкою або в контейнері до 2–3 днів. На другий день смак стає рівномірнішим. Не заморожуйте цілий торт — крем змінює текстуру. Якщо залишиться крихта, тримайте її окремо в герметичній банці.

Що це означає для вас завтра: якщо почнете ввечері (заміс і випікання займуть близько години, плюс охолодження), до ранку торт буде готовий до нарізки. На 8–10 порцій вийде десерт із продуктів, які є в більшості магазинів, без спеціального обладнання. Перевірте шпажкою обидва коржі окремо — це єдиний надійний спосіб уникнути сирого центру.