Торт Карпати: Рецепт із пропорціями та зрозумілими етапами

Торт Карпати збирають із тонких бісквітних коржів і шоколадного заварного крему, які формують у вигляді гірських вершин. Готовий десерт важить близько 2,5–3 кг і дає 12–15 порцій.

Рецепт працює на стандартній домашній кухні, якщо маєте міксер, два-три протині та 3–3,5 години активного часу плюс ніч на просочення. Результат залежить від товщини коржів і температури крему під час збивання.

Ми зібрали пропорції з перевірених домашніх варіантів, які дають стабільні тонкі шари й крем, що тримає форму «гірок».

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Інгредієнти й підготовка

Підготуйте все до початку роботи. Для коржів візьміть 10 яєць кімнатної температури, 500 г цукру, 300 г розм’якшеного вершкового масла, 400 г борошна вищого сорту, 130 г крохмалю (картопляного або кукурудзяного), 15 г розпушувача, 125 г сметани 15–20 %, 90 мл окропу, 10 г ванільного цукру і дрібку солі.

Для шоколадно-заварного крему: 700 мл молока, 4 яйця, 50 г цукру плюс 8 г ванільного, 75 г борошна, 120 г крохмалю, 50 г какао-порошку, 100 г темного шоколаду, 50 мл вершків 33 %, 200 г м’якого вершкового масла і 40 мл окропу для какао. Для декору за бажанням — 100 г темного шоколаду, 50 г масла і 2 ст. л. сметани або кокосова стружка.

Інвентар: міксер, велика миска, каструля з товстим дном, вінчик, 2–3 протині (або один, якщо випікаєте партіями), пергамент, ніж і дошка. Просійте сухі інгредієнти, розтопіть шоколад на водяній бані наперед і поставте масло для крему розм’якшуватися. Це забирає 15–20 хвилин і рятує від грудок пізніше.

Приготування основи та крему

Розігрійте духовку до 180 °C. Відокремте білки від жовтків. Білки пропустіть через сито і збийте з дрібкою солі до стійких піків. Жовтки з маслом і цукром збийте 5–7 хвилин до світлої пухкої маси. Додайте сметану, ванільний цукор і тонкою цівкою окріп. Просійте борошно з крохмалем і розпушувачем, вмішайте в жовткову суміш. Білки введіть лопаткою рухами знизу вгору.

Розподіліть тісто тонким шаром близько 5 мм на пергаменті. Випікайте 7–8 хвилин до блідо-золотистого кольору. Корж має пружинити під пальцем і не бути твердим. Повторіть з рештою тіста — вийде 5–6 тонких шарів. Кожен повністю охолодіть на решітці.

Для крему змішайте яйця з частиною молока. Сухі інгредієнти з’єднайте окремо, влийте молочно-яєчну суміш і розмішайте до однорідності. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком, 5–7 хвилин після закипання до загустіння. Додайте какао, розведене в окропі. Остудіть до 30–35 °C. Розтоплений шоколад зі вершками введіть у заварну основу. М’яке масло збийте і поступово додавайте кремову масу ложками до блиску й однорідності.

Важливо Гарячий крем не збивається з маслом і розшаровується. Завжди остуджуйте заварну основу до кімнатної температури перед з’єднанням.

Збирання торта

П’ять коржів промажте кремом і складіть стопкою. Дайте постояти 30–40 хвилин при кімнатній температурі, потім 1 годину в холодильнику. Шостий корж залиште як основу. Розріжте стопку вздовж на три смуги, кожну смугу — по діагоналі на два трикутники.

На основі викладайте три «гори»: складайте шматки з кремом один на інший, формуючи піки різної висоти. Не економте крем між шматками — він скріплює конструкцію. Промажте всю поверхню тонким шаром крему. Це нагадує складання сендвіча з кількох шарів хліба і начинки, які потім нарізають і ставлять сторчма, але аналогія перестає працювати, коли шари надто тонкі й починають кришитися від тиску.

На практиці часто виходить так: господарка спекла коржі рівномірно по 5 мм, промазала їх ще теплим кремом і відразу розрізала стопку. Трикутники розсипалися, а «гірки» осіли. Після 1 години в холодильнику ті самі коржі стали еластичними, крем схопився, і збірка пройшла без втрат — бо холод фіксує структуру.

Охолодження й подача

Покрийте торт глазур’ю з розтопленого шоколаду, масла й сметани або посипте кокосовою стружкою. Поставте в холодильник мінімум на 6–8 годин, краще на ніч. За цей час коржі просочуються, крем стабілізується, а форма тримається при нарізанні.

Подавайте охолодженим. Нарізайте гострим ножем, змоченим у гарячій воді, щоб зрізи були рівними. Торт зберігається в холодильнику до 3–4 днів.

Що це означає для вас завтра Якщо почнете о 10 ранку, активна робота займе до 14:00, а готовий торт заберете з холодильника наступного дня о 8–9. Одна порція виходить приблизно 180–200 г — розраховуйте на 12–15 гостей без доготування.

Типові помилки: надто товсті коржі (більше 7 мм) не просочуються і ламаються при розрізанні; пересушені шари кришаться; гарячий крем робить масляну масу рідкою. Якщо корж підгорів зверху, а середина сира — наступного разу накрийте фольгою після 5 хвилин і перевірте температуру духовки термометром.

Для прикладу: на 12 порцій витрачаєте близько 3 годин активного часу і 800–900 грн на продукти (ціни 2026 року в середньому по Україні). Почніть з крему, поки коржі випікаються партіями — так укладетеся в один день без поспіху. Готовий торт перевіряйте пальцем: поверхня має бути стабільною, а зріз показувати чіткі шари без розшарування.