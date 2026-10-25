Три генератори по 106,7 кВт передали Феодосіївській громаді

Два з трьох мобільних сонячних генераторів Nomad Energy Box уже встановили в Хотові та Ходосівці. Кожен має максимальну потужність 106,7 кВт; третій незабаром облаштують в Іванковичах. Системи забезпечуватимуть резервне електроживлення закладів освіти й охорони здоров’я, повідомила Київська ОВА.

Обладнання громада отримала за сприяння Київської ОДА та французьких партнерів. Виконувач обов’язків сільського голови, секретар ради Володимир Цикаленко повідомив, що громада повністю підготувалася до зимового періоду й завершила підготовку до опалювального сезону.

Де встановлять генератори та кого вони живитимуть?

Два енергобокси вже працюють у Хотові та Ходосівці, а третій мають встановити в Іванковичах. Вони мають забезпечувати резервне живлення освітніх і медичних закладів громади.

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Громада також впроваджує рішення для енергонезалежності. За словами Цикаленка, до зимового періоду вона підготувалася повністю.

Які резервні джерела є в ліцеї та медцентрі?

Усі заклади освіти громади мають генератори. В Іванковичівському ліцеї встановлено два — потужністю 50 і 10 кВт, разом 60 кВт; під час відключень вони підтримують електропостачання та роботу котельні.

Директорка ліцею Надія Колісник зазначила, що генератори забезпечують роботу всього закладу, зокрема пожежної сигналізації, а пального достатньо. Медичний центр громади має сонячну електростанцію, генератори й запаси дизельного пального та бензину, уточнила директорка закладу Євгенія Вежновець.