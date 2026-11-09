Церковні імена: значення та вживання в контекстах

Церковні імена — це особові імена, які вживають у церковному середовищі. Найчастіше так називають імена, отримані при хрещенні за календарем святих, або імена священнослужителів і ченців після постригу. Значення залежить від того, в якому тексті чи документі вислів трапляється.

Термін з’являється в новинах про архієреїв, у офіційних повідомленнях Церков і в біографічних довідках. Якщо ви читаєте повідомлення про митрополита чи єпископа і бачите ім’я в дужках, важливо розуміти, що саме в ньому означає «церковне».

Далі розберемо, чим церковне ім’я відрізняється в різних контекстах, як його отримують священнослужителі і як правильно читати повне іменування церковного діяча.

Значення церковного імені

Вислів «церковне ім’я» не має одного фіксованого значення. У побутових текстах і добірках імен так часто називають хрещене ім’я мирянина — те, яке дають при хрещенні і яке пов’язане зі святим із календаря. У документах і публікаціях про духовенство церковним називають ім’я, під яким людина служить у Церкві.

Різниця виникає через те, що Церква фіксує ім’я в таїнствах і чинах. Для мирянина це зазвичай ім’я, отримане при хрещенні. Для ченця чи архієрея воно може змінитися. Контекст підказує, про яке саме ім’я йдеться: якщо поруч стоїть згадка про хрещення чи іменини — ймовірно, хрещене; якщо про постриг, хіротонію чи сан — церковне службове.

Помилково вважати, що церковне ім’я завжди збігається зі світським. У багатьох випадках для духовенства воно інше, і саме воно стає основним у церковних текстах.

Імена священнослужителів і ченців

Для ченців і більшості архієреїв церковне ім’я пов’язане зі зміною попереднього імені. При постригу в чернецтво людині дають нове ім’я. Це не псевдонім і не вигадане прізвисько. Нове ім’я символізує початок іншого життя: особа відкидає попередній стан і приймає обіти.

Ім’я обирає той, хто здійснює постриг — зазвичай настоятель монастиря чи архієрей. Найчастіше його беруть зі святців на день постригу або за іншими церковними підставами. Майбутній монах дізнається нове ім’я в момент чину. Після постригу саме це ім’я вживають у церковних документах, службах і звертаннях.

До постригу особу знали під світським іменем і прізвищем. Після постригу церковне ім’я стає основним, а світське прізвище часто вказують у дужках для ідентифікації. Наприклад, митрополит Київський і всієї України Епіфаній до постригу носив ім’я Сергій Думенко. Після постригу в 2007 році він став Епіфанієм. У списках єпископату його вказують як Епіфаній (Думенко).

Біле духовенство (одружені священники) зазвичай зберігає хрещене ім’я. Зміна відбувається переважно в чернечому середовищі і серед архієреїв, які в православній традиції є ченцями.

Важливо. Церковне ім’я священнослужителя не є псевдонімом. Це офіційне ім’я, під яким особа здійснює служіння після постригу чи архієрейської хіротонії. Світське ім’я залишається в документах цивільного стану, але в церковному обігу поступається місцем новому.

Ім’я, титул і порядковий номер

Повне іменування церковного діяча складається з кількох частин, які не варто змішувати. Ім’я — це власне церковне ім’я. Титул чи сан позначає ступінь у ієрархії та місце служіння. Порядковий номер трапляється в титулах предстоятелів деяких Церков і допомагає відрізняти одноіменних осіб.

У тексті «митрополит Київський і всієї України Епіфаній» ім’я — Епіфаній, сан — митрополит, титул кафедри — Київський і всієї України. Прізвище в дужках, якщо воно є, не входить до офіційного церковного звертання, а слугує для уточнення особи.

Складова Приклад Що означає Церковне ім’я Епіфаній Ім’я, отримане при постригу чи вживане в служінні Сан митрополит Ступінь архієрейської ієрархії Титул кафедри Київський і всієї України Місце чи область служіння Порядковий номер Варфоломій І Розрізнення предстоятелів з однаковим іменем

Порядковий номер додають переважно до імен Вселенських патріархів чи інших предстоятелів, коли ім’я повторюється в історії кафедри. У звертанні до архієрея використовують сан і ім’я: «Ваше Блаженство» до предстоятеля, «Ваше Високопреосвященство» до митрополита чи архієпископа, «Ваше Преосвященство» до єпископа. Ім’я при цьому залишається церковним, без світського прізвища.

На практиці в новинах часто пишуть «митрополит Епіфаній (Думенко)». Читач, який не розрізняє частини, може прийняти прізвище за частину імені або сплутати сан із титулом кафедри. Правильне читання: сан + церковне ім’я + (світське прізвище для уточнення).

Визначення значення за контекстом

Щоб зрозуміти, про яке церковне ім’я йдеться в конкретному тексті, дивіться на сусідні слова і тип документа. Якщо текст описує хрещення дитини, вибір імені за святцями чи день пам’яті святого — йдеться про хрещене ім’я мирянина. Якщо згадують постриг, чернецтво, архієрейську хіротонію, єпархію чи сан — церковне ім’я духовної особи.

Ознаки монашого чи архієрейського імені: воно стоїть перед прізвищем у дужках, поруч указано сан чи титул кафедри, є згадка про постриг. У списках єпископату Православної церкви України, наприклад, першою колонкою йде церковне ім’я, потім прізвище в дужках, сан і титул. Це стандартний формат, який допомагає відділити ім’я від інших складових.

Коли контекст неясний, зверніть увагу на форму. Повне іменування з саном і кафедрою майже завжди стосується службового церковного імені. Проста згадка імені без титулу в розмові про іменини чи календар — скоріше хрещене. Якщо сумніваєтесь, шукайте біографічну довідку: там зазвичай указано світське ім’я і дату постригу.

Типова помилка — називати церковне ім’я архієрея «псевдонімом» або змішувати його з титулом. Це ускладнює читання документів і може призвести до неправильного звертання. Інша поширена плутанина — вважати, що порядковий номер є частиною імені. Номер відрізняє осіб, а не змінює саме ім’я.

Коли ви бачите в тексті «церковне ім’я», спочатку визначте, про кого йдеться — про мирянина при хрещенні чи про духовну особу. Перевірте, чи є згадка постригу, сану чи дужок із прізвищем. Відокремте ім’я від титулу і кафедри: ім’я залишається власним іменем, сан і титул — службовими ознаками. Порядковий номер, якщо він є, стосується лише розрізнення предстоятелів і не входить до імені.

Ці орієнтири працюють для більшості сучасних церковних текстів українською мовою. Вони не замінюють офіційні статути конкретних Церков і не охоплюють усі історичні варіанти практики постригу. У сумнівних випадках краще звірити дані з біографією чи офіційним повідомленням відповідної Церкви.

Що це означає для вас завтра: коли в новинах чи документі трапиться іменування архієрея чи ченця, ви зможете одразу відділити церковне ім’я від титулу і прізвища. Це позбавить плутанини при читанні повідомлень про церковні події і допоможе правильно розуміти, про яку особу йдеться.