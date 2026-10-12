Цільнозерновий хліб це який: ознаки за складом

На 100 г хліба, випеченого переважно з цільнозернового борошна, клітковини зазвичай 6–8 г, тоді як у білому пшеничному з борошна вищого сорту цей показник становить 2–3 г. Різниця виникає через те, що в першому випадку борошно зберігає всі три анатомічні частини зерна — висівки, зародок і ендосперм — у природних пропорціях, а в другому більшу частину оболонки та зародка відсіюють під час помелу.

Для покупця це означає конкретну перевірку етикетки, а не орієнтацію на колір м’якуша, зернятка на скоринці чи назву на лицьовому боці. Ми зібрали послідовний чеклист, який дозволяє однозначно оцінити, чи відповідає продукт визначенню цільнозернового за сировиною.

Нижче — ознаки за зерном, порядок читання складу, обмеження зовнішнього вигляду та практичне правило вибору перед покупкою.

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Ознаки цільного зерна

Цільнозерновий хліб — це виріб, для якого борошно отримують із цілого зерна злакових (пшениці, жита, вівса та інших), не відокремлюючи оболонку й зародок. За міжнародним консенсусом (Whole Grain Initiative) цільне зерно як інгредієнт складається з неушкодженого, подрібненого чи плющеного ядра після видалення неїстівних частин, причому ендосперм, зародок і висівки присутні в тих самих відносних пропорціях, що й у цілому зерні. Невеликі втрати (менше 2 % зерна чи 10 % висівок) під час обробки, необхідної для безпеки й якості, допускаються.

В Україні для пшеничного борошна офіційним ґатунком, що відповідає цьому принципу, є обойне: його отримують односортовим помелом без відсіювання висівок, зольність не перевищує 2,0 % (ДСТУ 46.004-99). Для житнього борошна ДСТУ 8791:2018 виділяє окремий ґатунок «цільнозернове» — продукт одноразового подрібнення без подальшого просіювання для поділу частинок. Окремого ДСТУ, який би фіксував мінімальний відсоток такого борошна для права називати готовий хліб «цільнозерновим», немає; виробники орієнтуються на загальні стандарти хліба з пшеничного (ДСТУ 7517) чи житнього борошна.

Аналогія з горіхом працює так: цільне зерно — це горіх разом зі шкаралупою й тонкою шкіркою ядра, а рафіноване борошно — лише очищене ядро. Аналогія перестає працювати там, де зерно подрібнюють і компоненти можуть частково рекомбінувати після розділення; тоді важливий саме склад на етикетці, а не візуальна «цілісність» часточок у м’якуші.

Перевірка складу

Чеклист для перевірки складу перед тим, як покласти хліб у кошик:

Першим інгредієнтом у списку (за спаданням маси) є «борошно пшеничне цільнозернове», «борошно пшеничне обойне», «борошно житнє цільнозернове», «борошно житнє обойне» чи «борошно з незбираного зерна».

Якщо вказано відсоток, він становить 100 % або явно перевищує половину борошняної частини.

Наступні зернові інгредієнти (якщо є) теж цільнозернові, а не «борошно пшеничне вищого сорту» чи «борошно пшеничне першого сорту».

Список інгредієнтів короткий: вода, закваска чи дріжджі, сіль, можливо насіння чи крупа; без довгого переліку добавок для «покращення» структури.

Інгредієнти на етикетці завжди перелічують за масою — від найбільшої кількості до найменшої. Якщо першим стоїть звичайне пшеничне борошно, а цільнозернове з’являється далі, основа виробу — рафіноване борошно, навіть коли на упаковці є слова «цільнозерновий» чи «з цільним зерном». Пропуск цього пункту означає, що ви купуєте продукт, у якому частка цільного зерна може бути мінімальною й не змінює загальний поживний профіль порівняно з білим хлібом.

Написи й зовнішній вигляд

Чеклист того, що не є достатнім доказом цільнозернового складу:

Темний колір м’якуша чи скоринки (може бути від солоду, карамелі, патоки чи просто житнього сіяного борошна).

Зернятка, насіння чи висівки на поверхні чи всередині (їх додають і до виробів на рафінованому борошні).

Назва «мультизерновий», «7 злаків», «зерновий», «житній» чи «з цільним зерном» на лицьовому боці без підтвердження в складі.

Щільність і зернистість м’якуша (залежать від технології випікання, а не лише від типу борошна).

Темний колір і зернятка на скоринці виглядають «корисніше», але самі по собі не підтверджують, що борошно зберегло всі частини зерна. Якщо пропустити перевірку складу, можна купити виріб, у якому цільнозернова частка мінімальна, а клітковина близька до рівня білого хліба (2–3 г на 100 г). Поширена помилка виглядає так: людина бере темний буханець із насінням на коринці й написом «мультизерновий», не читаючи склад. Закінчується це тим, що першим інгредієнтом виявляється борошно вищого сорту, а цільнозернове стоїть третім-четвертим. Правильно — одразу перевернути упаковку й перевірити перший рядок списку інгредієнтів.

Важливо. «Мультизерновий» означає лише наявність кількох видів зерна чи продуктів їхньої переробки; ці зерна можуть бути рафінованими. Слово не дорівнює «цільнозерновий».

Запитання перед купівлею

Чи буває цільнозерновий хліб світлим

Так. Колір залежить від типу зерна (пшеничне цільнозернове світліше за житнє) і від того, чи додавали барвники чи солод. Світлий м’якуш не виключає, що першим інгредієнтом є цільнозернове чи обойне борошно. Визначальним лишається список складу, а не відтінок.

Що означає напис «мультизерновий»

Він указує на використання кількох зернових культур. Ці культури можуть бути очищеними від оболонки. Мультизерновий хліб може одночасно бути цільнозерновим, але назва цього не гарантує. Перевіряйте, чи першим стоїть цільнозернове борошно, а не звичайне пшеничне.

Які слова в складі підтверджують цільне зерно

Найчіткіші: «борошно пшеничне цільнозернове», «борошно пшеничне обойне», «борошно житнє цільнозернове», «борошно житнє обойне», «борошно з незбираного зерна». Формулювання «з додаванням цільнозернового борошна» без вказівки, що воно основне, недостатнє.

Чи достатньо клітковини на етикетці

Високий вміст клітковини (6–8 г на 100 г) корелює з цільнозерновим складом, але не замінює перевірку інгредієнтів. Клітковину можуть додавати ізольовано (інулін, целюлоза). Дивіться на джерело: воно має йти від цільного зерна, а не від окремих добавок.

Правило вибору

Практичне правило: орієнтуйтеся насамперед на перший інгредієнт у складі. Якщо це цільнозернове чи обойне борошно (і бажано з відсотком 100 % або явно переважним), продукт відповідає визначенню цільнозернового за сировиною. Колір, зернятка, назва на упаковці й навіть заявлена клітковина служать лише додатковими орієнтирами.

Якщо кілька пунктів чеклиста не виконано — першим стоїть звичайне борошно, а цільнозернове далеко в списку, або напис «мультизерновий» без підтвердження в складі — виріб не є цільнозерновим у змістовному сенсі. У такому разі різниця за клітковиною порівняно з білим хлібом може бути мінімальною.

Межа порад: стандарти України не фіксують обов’язковий мінімальний відсоток цільного зерна для назви «цільнозерновий», тому навіть коректний склад не гарантує 100 % у кожному буханці. Дані про клітковину наведені як типові діапазони з харчових баз і можуть відрізнятися залежно від конкретної рецептури й типу зерна.

Що це означає для вас завтра: перед тим як взяти хліб у магазині, переверніть упаковку й прочитайте перший рядок складу. Якщо там не цільнозернове чи обойне борошно — це не той продукт, який відповідає запиту «цільнозерновий хліб це який».