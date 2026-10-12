Ту-22М: що це за літак і для чого його створили?

Ту-22М — радянський надзвуковий дальній бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Його розробили в КБ Туполєва наприкінці 1960-х як літак, здатний швидко доставляти важкі ракети або бомби на значну відстань. За класифікацією НАТО він отримав ім’я Backfire.

Згадки Ту-22М регулярно з’являються в новинах про дальню авіацію. Киянам корисно одразу розуміти, що означає це позначення, щоб не плутати модель зі схожими назвами і не робити висновків лише з однієї згадки.

Нижче — коротке пояснення типу літака, його основної ролі, відмінностей від Ту-22 та варіантів самої моделі, а також того, яку інформацію дає сама назва в новині.

Раніше ми писали: 500 мобільних укриттів планували встановити в Києві

1. Ту-22М: що це за літак

Ту-22М належить до класу дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців. Це означає, що літак розрахований на польоти на велику відстань і може нести як звичайні авіабомби, так і крилаті ракети великої дальності. Надзвукова швидкість і крило змінної стрілоподібності дозволяють змінювати профіль польоту залежно від завдання.

Крило змінює кут стрілоподібності від приблизно 20° до 65°. На меншому куті літак краще злітає і летить економічніше на дозвуковій швидкості. На більшому — розвиває високу швидкість і знижує опір. Екіпаж складається з чотирьох осіб: командира, помічника, штурмана-навігатора і штурмана-оператора.

Основна серійна версія — Ту-22М3. Її перший політ відбувся 20 червня 1977 року, а загалом побудовано близько 497 літаків усіх модифікацій Ту-22М. Літак оснащений двома двигунами НК-25. Максимальна швидкість на висоті сягає близько 2300 км/год, практична стеля — 13 300 м, максимальна злітна маса — 126 тонн. Ці цифри наведені за даними української Вікіпедії.

До появи Ту-22М існував Ту-22 із фіксованим крилом і двигунами, встановленими зовні. Він мав обмежену дальність і складну експлуатацію. Нова машина отримала принципово іншу компоновку: двигуни всередині фюзеляжу, нові повітрозабірники і змінне крило. За рахунок цього зросли швидкість, дальність і вантажопідйомність.

2. Призначення і можливості моделі

Ту-22М створювали для ураження наземних і морських цілей ракетами або бомбами на оперативно-стратегічній глибині. Літак може діяти як ракетоносець — запускати крилаті ракети типу Х-22 або Х-32 з відстані сотень кілометрів — або як бомбардувальник із бомбовим навантаженням до 24 тонн.

Основний принцип застосування — вихід на рубіж пуску або скидання вантажу на високій швидкості. Змінне крило дає змогу виконувати і тривалий дозвуковий політ, і короткий надзвуковий ривок. Навігаційно-прицільний комплекс дозволяє працювати в різних погодних умовах і на різних висотах.

Результат залежить від профілю польоту, кількості палива, типу озброєння і зовнішніх умов. З трьома ракетами Х-22 дальність менша, ніж із бомбами або з однією ракетою. Надзвуковий режим значно збільшує витрату палива. Літак не призначений для тривалого баражування на малій висоті на надзвуку — це обмеження конструкції, а не тимчасова несправність.

Для читача це означає, що згадка «Ту-22М» у новині вказує на літак дальньої авіації з можливістю нести як ракети, так і бомби. Конкретне завдання, кількість машин і тип боєприпасу з однієї назви не випливають.

3. Ту-22М і схожі позначення

Ту-22М не є просто модернізацією Ту-22. Незважаючи на спільну частину назви, це майже новий літак. Ту-22 мав фіксоване крило, три члени екіпажу і двигуни з боків хвостової частини. Ту-22М отримав змінне крило, чотири члени екіпажу і іншу компоновку. Плутати їх через схожі літери не варто — характеристики і роль відрізняються.

Усередині сімейства Ту-22М основні варіанти такі:

Ту-22М0 і Ту-22М1 — ранні дослідні й передсерійні машини, побудовані в невеликій кількості;

Ту-22М2 — перша масова версія з двигунами НК-22, випускалася до середини 1980-х і пізніше знята з озброєння;

Ту-22М3 — основна серійна модифікація з потужнішими двигунами НК-25, покращеною аеродинамікою і новим обладнанням;

Ту-22МР — розвідувальний варіант на базі М3.

Буква «М» у назві означає модернізацію, а цифра після неї — порядковий номер модифікації. Коли в новинах пишуть просто «Ту-22М», найчастіше мають на увазі Ту-22М3 як найпоширеніший варіант, що залишився в експлуатації. Точніше позначення (М2, М3 або М3М) дає більше інформації про конкретну машину.

Поширена помилка — вважати, що будь-який літак із «Ту-22» у назві має однакові можливості. Ту-22 і Ту-22М розрізняються за конструкцією, екіпажем і льотними даними. Навіть усередині Ту-22М ранні версії помітно поступаються Ту-22М3 за швидкістю і дальністю.

4. Що означає згадка Ту-22М у новинах

Сама назва Ту-22М повідомляє, що йдеться про надзвуковий дальній бомбардувальник-ракетоносець радянської розробки. Літак здатен нести крилаті ракети або бомби і виконувати польоти на значну відстань. Це інформація про тип авіаційної техніки.

Назва не підтверджує кількість літаків у повітрі, конкретний маршрут, тип і кількість боєприпасів, час або місце застосування. Вона також не вказує, чи йдеться про навчальний політ, переліт чи бойове завдання. Для таких висновків потрібні додаткові дані — кількість бортів, район польоту, заяви офіційних джерел або спостереження.

Ще одна типова помилка — автоматично пов’язувати будь-яку згадку Ту-22М з конкретною загрозою певному місту. Літак дальньої авіації може діяти на великій відстані від місця базування, а сама назва моделі не містить координат чи намірів. Корисно звертати увагу на супутні деталі в повідомленні, а не лише на позначення літака.

Що це означає для вас завтра: коли в стрічці знову з’явиться «Ту-22М», ви одразу розумієте, що це дальній ракетоносець-бомбардувальник зі змінним крилом, а не літак іншого класу. Щоб оцінити новину, шукайте кількість машин, район і тип завдання — сама назва моделі цих даних не дає. Якщо деталей немає, повідомлення залишається загальним і не дозволяє робити точні висновки про події.