У Баришівці пожежа охопила 800 квадратних метрів

«Пожежу вдалося ліквідувати о 09:20», — повідомили в ДСНС Київщини. Займання сталося вранці 7 листопада в селищі Баришівка Броварського району. Полум’я поширилося на площу 800 квадратних метрів.

Коли надійшов виклик і кого залучили?

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 07:35. На місце направили підрозділи ДСНС із Березані, Борисполя, Переяслава, Яготина, села Проліски та Баришівки.

До гасіння залучили рятувальників із шести населених пунктів. Пожежу ліквідували менш ніж за дві години після надходження повідомлення.

Що зробили після ліквідації пожежі?

Після гасіння рятувальники розібрали та пролили конструкції, щоб запобігти повторному займанню. Площа, яку охопило полум’я, становила 800 квадратних метрів.

Займання сталося вранці 7 листопада в Баришівці Броварського району. Підрозділи ДСНС завершили гасіння о 09:20.