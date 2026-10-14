У Білій Церкві оголосили тендер на ремонт денного стаціонару

«Очікувана вартість робіт становить 9,609 млн гривень без ПДВ», — зазначено в тендерній документації. Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Білоцерківської міськради шукає підрядника для капітального ремонту першого поверху з денним стаціонаром на вулиці Івана Мазепи.

Оголошення про закупівлю оприлюднили в Prozorro. З ПДВ очікувана вартість становить 11,531 млн гривень. Ремонт фінансуватимуть із місцевого бюджету, завершити роботи мають до 30 червня 2027 року; об’єкт належить до класу наслідків СС1.

Оновлення охопить вхідну групу, денний стаціонар і лікувально-діагностичний блок. Підрядник має демонтувати старе оздоблення, двері, частину вікон і перегородок, відновити стіни та стелі, облаштувати підлоги з керамічною плиткою і ПВХ-покриттям, установити плінтуси, двері та інші внутрішні конструкції. У лікувально-діагностичному блоці, зокрема, приберуть 30 дверних коробок, понад 61 кв. метр дверних полотен, частину металопластикових і дерев’яних віконних конструкцій та цегляні перегородки.

У приміщеннях замінять інженерні мережі

Проєкт передбачає демонтаж близько 50 метрів старого водопроводу й такої самої довжини чавунної каналізації, а також заміну умивальників та інших сантехнічних приладів. В опаленні замінять 24 радіатори, прокладуть нові трубопроводи та встановлять сталеві радіатори загальною потужністю близько 43,6 кВт і 48 повітряних кранів. Для вентиляції та кондиціювання запланували 11 кондиціонерів, 74 метри мідних труб, шість вентиляційних решіток і 11 фасадних випаровувачів.

Електромережі першого поверху перероблять: демонтують 27 вимикачів і розеток, 45 світильників та два щитки, натомість установлять 112 розеток і 11 кнопок виклику медперсоналу. Для прихованої проводки прокладуть майже 1,9 км труб, а в стінах зроблять і закриють близько 1,26 км борозен. Протипожежні роботи включають демонтаж і повторний монтаж приймально-контрольного обладнання, 28 димових сповіщувачів, чотирьох евакуаційних покажчиків і восьми гучномовців.

Ремонт проводитимуть у будівлі, яка продовжує працювати, тому учасники тендера мають врахувати обмежені умови виконання робіт. Замовником виступає комунальний Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Білоцерківської міськради.