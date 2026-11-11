У Білій Церкві відкрили виставку 12 пастелістів

«Пастельні історії» — так організатори назвали виставку, яку відкрили у виставковій залі бібліотеки №5 у Білій Церкві. Уперше в місті свої роботи представили 12 художників Гільдії пастелістів України. Усі вони працюють у техніці сухої пастелі.

У виставці є дві роботи про Білу Церкву

В експозиції представлені картини учасників Гільдії, кожен із яких має власний стиль і обирає тематику робіт самостійно. Спільним для художників є використання сухої пастелі — саме в цій техніці виконані представлені роботи.

Окреме місце в експозиції посідають дві картини Людмили Скопінцевої, присвячені місту. Це роботи «Чекає на реконструкцію» та «Тихий вечір над рікою Рось».

Художниця передала картини бібліотеці

Людмила Скопінцева подарувала обидві роботи бібліотеці. Тепер їх можуть побачити мешканці Білої Церкви та гості міста, які відвідають виставку.

Гільдія пастелістів України починалася з трьох художників, а нині об’єднує близько 50 учасників. У кожного з них свій стиль і тематика, але всіх об’єднує робота із сухою пастеллю.