У Білоцерківській лікарні №2 прийняли найбільше пологів у жовтні
У Білоцерківській лікарні №2 у жовтні народилися 88 дітей — це найбільша кількість серед медзакладів Київської області. Загалом за місяць в області з’явилися на світ 447 немовлят.
У Київському обласному перинатальному центрі прийняли 77 пологів, серед них — три двійні. Ще 74 дитини народилися в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.
Кількість пологів у лікарнях області
- Білоцерківська лікарня №2 — 88 дітей.
- Київський обласний перинатальний центр — 77 пологів, зокрема три двійні.
- Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування — 74 немовляти.
- Усі заклади охорони здоров’я Київщини разом — 447 новонароджених у жовтні.
У вересні в області народилися 473 дитини: 237 хлопчиків і 236 дівчаток. Отже, у жовтні новонароджених було на 26 менше, ніж місяцем раніше.
Показники трьох лікарень становлять частину загальної кількості пологів у медзакладах Київщини за жовтень. Найбільше пологів серед них прийняла Білоцерківська лікарня №2.