У Білоцерківській лікарні №2 прийняли найбільше пологів у жовтні

У Білоцерківській лікарні №2 у жовтні народилися 88 дітей — це найбільша кількість серед медзакладів Київської області. Загалом за місяць в області з’явилися на світ 447 немовлят.

У Київському обласному перинатальному центрі прийняли 77 пологів, серед них — три двійні. Ще 74 дитини народилися в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.

Кількість пологів у лікарнях області

Білоцерківська лікарня №2 — 88 дітей.

Київський обласний перинатальний центр — 77 пологів, зокрема три двійні.

Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування — 74 немовляти.

Усі заклади охорони здоров’я Київщини разом — 447 новонароджених у жовтні.

У вересні в області народилися 473 дитини: 237 хлопчиків і 236 дівчаток. Отже, у жовтні новонароджених було на 26 менше, ніж місяцем раніше.

Показники трьох лікарень становлять частину загальної кількості пологів у медзакладах Київщини за жовтень. Найбільше пологів серед них прийняла Білоцерківська лікарня №2.