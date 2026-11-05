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Освіта

У Білоцерківських школах планують облаштувати сонячні станції

Ірина Ващук 1 хв читання 2
Шкільна будівля з сонячними панелями на даху, сфотографована з висоти.

Для опорного ліцею-гімназії №20 у Білій Церкві передбачили 160 сонячних панелей і 28 акумуляторних батарей. Очікувана вартість робіт у закладі становить 4 млн 498 тис. грн.

Управління капітального будівництва оголосило в системі Prozorro тендери на реконструкцію електропостачання трьох освітніх закладів із встановленням сонячних електростанцій. Загальна очікувана вартість закупівель перевищує 14,4 млн грн.

Очікувана вартість робіт у закладах

  • Опорний ліцей-гімназія №20 — 4 млн 498 тис. грн; проєкт охоплює 160 сонячних панелей і 28 акумуляторних батарей.
  • Заклад дошкільної освіти №12 «Джерельце» — 2 млн 766 тис. 801 грн.
  • Ліцей «Перша Білоцерківська гімназія» — 7 млн 178 тис. 766 грн; передбачено 224 панелі та 60 акумуляторних батарей.

Технічні завдання передбачають встановлення сонячних панелей, гібридних інверторів і акумуляторних батарей для накопичення електроенергії. Кількість панелей та батарей окремо визначили для ліцею-гімназії №20 і Першої Білоцерківської гімназії.

Облаштування систем має забезпечити заклади альтернативним джерелом електроенергії та підвищити їхню енергетичну стійкість.

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