У більшості районів Київщини триває повітряна тривога через реактивні БпЛА

Вдень 11 листопада жителям передмістя Києва та кількох районів Київщини потрібно залишатися в укриттях до відбою тривоги. Станом на 14:15 повітряна тривога лунає в більшості районів області, місцями чути вибухи і видно дим, а кілька ворожих об’єктів досі перебувають у повітряному просторі Київщини.

У передмісті Києва й кількох районах Київщини гучно — посилюється захист неба через наближення ворожих об’єктів. Дронова атака триває вже понад 45 хвилин, протягом яких із сусіднього регіону продовжують залітати російські шахеди. Усі вони реактивні — швидше летять, ніж звичайні, і становлять підвищену небезпеку для населення та інфраструктури.

Як розвивались події

Дронова атака триває понад 45 хвилин: із сусіднього регіону продовжують залітати російські шахеди, усі реактивні, які летять швидше за звичайні й становлять підвищену небезпеку для населення та інфраструктури. Декілька цих літальних об’єктів уже почали збивати на відстані близько 197 км від Києва; вони змінили напрямок руху і прямують до української столиці. “Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину”, — повідомляють Повітряні сили ЗС України. Ще один реактивний об’єкт було зафіксовано на межі Броварського й Бориспільського районів: “Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Борисполя/Броварів з півдня”, — повідомляють Повітряні сили ЗС України. Станом на 14:15 в більшості районів Київщини лунає повітряна тривога, подекуди чутно вибухи і з’являється дим; декілька ворожих об’єктів досі перебуває в повітряному просторі Київщини.

Фахівці КОВА й бійці ППО наголошують, що навіть після збиття уламки БпЛА можуть становити небезпеку — спричинити травмування або навіть смерть. З цієї причини важливо залишатись в укриттях до відбою тривоги. Вдень 11 листопада зберігається тривала дронова загроза.