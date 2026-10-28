У Броварах два вікові дуби назвали Велесом і Древом мудрості
«Велес» — так броварчани назвали один із двох прадавніх дубів, а другому дали ім’я Древо мудрості. Результати голосування оприлюднив міський голова Броварів Ігор Сапожко у дописі в Telegram.
Що відомо про дерева та їхній статус
- Дубу на перетині вулиць Володимира Івасюка та Степана Бандери орієнтовно 400 років.
- Це дерево отримало назву Велес.
- Другому дубу, що росте на перетині вулиць Миколаївка та Миколи Костомарова, близько 300 років.
- Його назвали Древом мудрості.
Назви обрали за підсумками громадського голосування. Обидва дерева є історичними старожилами Броварів.
Наступний етап — підготовка документів, необхідних для оформлення відповідного статусу. Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» має передати інформацію фахівцям Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Документи оформлюватимуть за процедурою визнання дубів пам’ятками природи місцевого значення.