У Броварах два вікові дуби назвали Велесом і Древом мудрості

«Велес» — так броварчани назвали один із двох прадавніх дубів, а другому дали ім’я Древо мудрості. Результати голосування оприлюднив міський голова Броварів Ігор Сапожко у дописі в Telegram.

Що відомо про дерева та їхній статус

Дубу на перетині вулиць Володимира Івасюка та Степана Бандери орієнтовно 400 років.

Це дерево отримало назву Велес.

Другому дубу, що росте на перетині вулиць Миколаївка та Миколи Костомарова, близько 300 років.

Його назвали Древом мудрості.

Назви обрали за підсумками громадського голосування. Обидва дерева є історичними старожилами Броварів.

Наступний етап — підготовка документів, необхідних для оформлення відповідного статусу. Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» має передати інформацію фахівцям Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Документи оформлюватимуть за процедурою визнання дубів пам’ятками природи місцевого значення.