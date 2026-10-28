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У Броварах два вікові дуби назвали Велесом і Древом мудрості

admin 1 хв читання 3
Два вікові дуби з розлогими кронами ростуть уздовж міської вулиці

«Велес» — так броварчани назвали один із двох прадавніх дубів, а другому дали ім’я Древо мудрості. Результати голосування оприлюднив міський голова Броварів Ігор Сапожко у дописі в Telegram.

Що відомо про дерева та їхній статус

  • Дубу на перетині вулиць Володимира Івасюка та Степана Бандери орієнтовно 400 років.
  • Це дерево отримало назву Велес.
  • Другому дубу, що росте на перетині вулиць Миколаївка та Миколи Костомарова, близько 300 років.
  • Його назвали Древом мудрості.

Назви обрали за підсумками громадського голосування. Обидва дерева є історичними старожилами Броварів.

Наступний етап — підготовка документів, необхідних для оформлення відповідного статусу. Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» має передати інформацію фахівцям Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Документи оформлюватимуть за процедурою визнання дубів пам’ятками природи місцевого значення.

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