У Броварах на змагання пам’яті Віктора Римка приїхали понад 120 атлетів

«узяла в них участь» — так у дописі пресслужби Броварської міської ради описали виступ Ольги Голодної на змаганнях пам’яті її тренера. 24 жовтня у Броварах відбулися треті Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань, які зібрали понад 120 учасників із різних регіонів України.

На турнір завітали учні заслуженого тренера України Віктора Римка. Серед них — Ольга Голодна, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, та Артур Фельфнер, чемпіон Європи серед молоді й учасник Олімпіади 2024 року. Фельфнера Римко тренував разом зі своїм сином В’ячеславом.

На змаганнях були присутні дружина тренера Валентина та його син В’ячеслав. Спортсмени виступали у різних вікових групах: серед юнаків, юніорів і дорослих. За перемоги у двох видах легкоатлетичних метань змагалися представники різних регіонів, зокрема й броварські легкоатлети.

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Хто посів призові місця

Ольга Голодна, яку в дописі назвали лідеркою українського жіночого штовхання ядра, не лише стала почесною гостею турніру, а й виступила на ньому та перемогла. Її тренерами вказані заслужені тренери України Валентина Римко та Юрій Ревенко.

Переможцями у метанні списа та штовханні ядра в різних вікових групах також стали Юлія Власенко, Єва Варченко, Андрій Ніколайчук, Ангеліна Торнадо та Вікторія Ярошевич. Другі місця посіли Олег Семченко, Олександра Тінькова, Анастасія Чернишова й Артем Приймак.

У дописі про виступ Голодної сказано, що вона «стала переможницею».