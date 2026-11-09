У Броварах пошкодили 39 могил на кладовищі

«Пошкодження надмогильних пам’яток та атрибутики» — таке повідомлення надійшло до поліції. На одному з кладовищ Броварів пошкодили 39 могил.

Коли пошкодили місця поховань?

За встановленими обставинами, пам’ятники та інші елементи на місцях поховань пошкодили на початку листопада. Повідомлення про це правоохоронці отримали днями.

Що робить поліція?

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи, встановлюють обставини події й причетних осіб. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами.

Фото: Національна поліція України