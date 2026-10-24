У Броварах завод виставили на аукціон за 204,899 млн грн
«Стартова ціна єдиного майнового комплексу становить 204,899 млн грн без ПДВ», — повідомив Фонд держмайна. На продаж виставили Завод порошкової металургії у Броварах, а торги призначили на 28 жовтня 2026 року.
Що відомо про підприємство і його вартість
- Загальна площа об’єктів заводу перевищує 112,9 тисячі квадратних метрів.
- Станом на 30 червня 2026 року на підприємстві працювали 42 особи.
- Завод виробляє спечені порошкові вироби, зокрема контргайки, котушки, муфти, хвостовики та втулки.
- До продукції також належать матеріали на основі вугле- та склопластиків, фрикційні диски для колісної й гусеничної техніки та металокерамічні елементи для залізниці.
- Дохід підприємства становив 11,805 млн грн за перше півріччя 2026 року та 35,44 млн грн за весь 2025 рік.
Підприємство займається куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням і порошковою металургією. Серед його виробів — вкладиші для прокатних станів металургійних заводів, триболіт і склотекстоліт.
Стартову ціну лоту в перерахунку на долари оцінено приблизно у 5 млн. Для порівняння: трирівневий пентхаус на Кловському узвозі, 5, який нещодавно продавали, коштував понад 4,2 млн доларів за курсом НБУ на 1 вересня 2025 року. Апартаменти площею 500 квадратних метрів розташовані на 21–23 поверхах будинку бізнес-класу біля Маріїнського парку та урядового кварталу; у Печерському районі також пропонували чотирикімнатну квартиру з видом на Дніпро майже за 5 млн доларів.
Онлайн-аукціон із приватизації заводу відбудеться 28 жовтня в системі Prozorro.Продажі.