У Броварах завод виставили на аукціон за 204,899 млн грн

«Стартова ціна єдиного майнового комплексу становить 204,899 млн грн без ПДВ», — повідомив Фонд держмайна. На продаж виставили Завод порошкової металургії у Броварах, а торги призначили на 28 жовтня 2026 року.

Що відомо про підприємство і його вартість

Загальна площа об’єктів заводу перевищує 112,9 тисячі квадратних метрів.

Станом на 30 червня 2026 року на підприємстві працювали 42 особи.

Завод виробляє спечені порошкові вироби, зокрема контргайки, котушки, муфти, хвостовики та втулки.

До продукції також належать матеріали на основі вугле- та склопластиків, фрикційні диски для колісної й гусеничної техніки та металокерамічні елементи для залізниці.

Дохід підприємства становив 11,805 млн грн за перше півріччя 2026 року та 35,44 млн грн за весь 2025 рік.

Підприємство займається куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням і порошковою металургією. Серед його виробів — вкладиші для прокатних станів металургійних заводів, триболіт і склотекстоліт.

Стартову ціну лоту в перерахунку на долари оцінено приблизно у 5 млн. Для порівняння: трирівневий пентхаус на Кловському узвозі, 5, який нещодавно продавали, коштував понад 4,2 млн доларів за курсом НБУ на 1 вересня 2025 року. Апартаменти площею 500 квадратних метрів розташовані на 21–23 поверхах будинку бізнес-класу біля Маріїнського парку та урядового кварталу; у Печерському районі також пропонували чотирикімнатну квартиру з видом на Дніпро майже за 5 млн доларів.

Онлайн-аукціон із приватизації заводу відбудеться 28 жовтня в системі Prozorro.Продажі.