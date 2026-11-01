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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

У Броварському районі після атаки дронів постраждали двоє людей

Ірина Ващук 1 хв читання 2
Люди оглядають пошкоджений вибухом житловий будинок із вибитими вікнами та зруйнованим фасадом

Жінка дістала рвану рану голови, а чоловік зазнав гострої реакції на стрес під час нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Обоє постраждалих — жителі Броварського району.

Про наслідки повідомила Київська обласна військова адміністрація. Жінку доправили до місцевої лікарні, чоловікові медики надали необхідну допомогу.

Що відомо про наслідки атаки

  • Жінка 1950 року народження отримала рвану рану скроневої ділянки голови.
  • Чоловік 1951 року народження зазнав гострої реакції на стрес.
  • Пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду.
  • Інші обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюють.

Обидва постраждалі отримали медичну допомогу: жінку госпіталізували, чоловікові допомогли на місці. У повідомленні адміністрації йдеться про двох людей, які постраждали саме в Броварському районі.

Тієї ж ночі російські безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва. У столиці виникли перебої з водопостачанням та електроенергією, а в Шевченківському районі пошкоджено скління багатоповерхового будинку.

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