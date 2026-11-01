У Броварському районі після атаки дронів постраждали двоє людей

Жінка дістала рвану рану голови, а чоловік зазнав гострої реакції на стрес під час нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Обоє постраждалих — жителі Броварського району.

Про наслідки повідомила Київська обласна військова адміністрація. Жінку доправили до місцевої лікарні, чоловікові медики надали необхідну допомогу.

Що відомо про наслідки атаки

Жінка 1950 року народження отримала рвану рану скроневої ділянки голови.

Чоловік 1951 року народження зазнав гострої реакції на стрес.

Пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду.

Інші обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюють.

Обидва постраждалі отримали медичну допомогу: жінку госпіталізували, чоловікові допомогли на місці. У повідомленні адміністрації йдеться про двох людей, які постраждали саме в Броварському районі.

Тієї ж ночі російські безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва. У столиці виникли перебої з водопостачанням та електроенергією, а в Шевченківському районі пошкоджено скління багатоповерхового будинку.