У Броварському районі після атаки дронів постраждали двоє людей
Жінка дістала рвану рану голови, а чоловік зазнав гострої реакції на стрес під час нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Обоє постраждалих — жителі Броварського району.
Про наслідки повідомила Київська обласна військова адміністрація. Жінку доправили до місцевої лікарні, чоловікові медики надали необхідну допомогу.
Що відомо про наслідки атаки
- Жінка 1950 року народження отримала рвану рану скроневої ділянки голови.
- Чоловік 1951 року народження зазнав гострої реакції на стрес.
- Пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду.
- Інші обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюють.
Обидва постраждалі отримали медичну допомогу: жінку госпіталізували, чоловікові допомогли на місці. У повідомленні адміністрації йдеться про двох людей, які постраждали саме в Броварському районі.
Тієї ж ночі російські безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва. У столиці виникли перебої з водопостачанням та електроенергією, а в Шевченківському районі пошкоджено скління багатоповерхового будинку.