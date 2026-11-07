У Бучанському парку випустили в озеро понад тонну риби

У Бучанському міському парку водойму поповнили понад тонною річкової риби. Зариблення має допомогти очищати озеро від водоростей і покращити екосистему, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Які види риб випустили у водойму

Білий амур поїдає очерет та водорості, запобігаючи замуленню і «цвітінню» води.

Товстолоб фільтрує мікроскопічний планктон, очищує каламутну воду та підвищує рівень кисню.

Короп підтримує біологічний баланс ґрунту й дна водойми.

До реалізації проєкту долучилися місцеві благодійники, екологи та жителі громади. Щоб риба адаптувалася, виросла й виконувала свою екологічну функцію, у парку заборонили будь-яку риболовлю.

Територію біля озера взяли під особливий контроль, щоб запобігти браконьєрству та порушенням правил благоустрою. За дотриманням заборони цілодобово стежитимуть інспектори КП «Муніципальна варта». Міська влада закликає жителів і гостей Бучі дбайливо ставитися до оновленої екосистеми парку.