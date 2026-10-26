У Бучі, Ірпені та Гостомелі графіки світла можуть не діяти

«Ситуацію мають стабілізувати протягом найближчої години», — повідомили енергетики. У Бучі, Ірпені та Гостомелі запровадили аварійні відключення електроенергії через перемикання в мережі.

Коли очікують повернення до планових графіків

Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив у Telegram про обмеження після розмови з представниками ДТЕК. Після завершення перемикання енергетики очікують повернення до планових графіків відключень у регіоні.

Поки діють аварійні обмеження, звичайний розклад може тимчасово не відповідати фактичній ситуації. Дані про відключення за конкретною адресою, наявність аварійних обмежень і актуальний графік можна перевірити на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Що врахувати мешканцям трьох міст

Енергетична ситуація може змінюватися залежно від стану мережі та команд оператора енергосистеми. Під час аварійних відключень звичайні графіки можуть не діяти, тож мешканцям Бучі, Ірпеня та Гостомеля варто стежити за оновленнями офіційних джерел.

Причиною відключень стало перемикання в електромережі. Після його завершення енергетики очікують стабілізації ситуації протягом найближчої години та повернення до планового режиму.