У будинках Києва радять перевірити утеплення та резервне живлення
Росія 20 жовтня атакувала високовольтні мережі України, але не змогла повністю знеструмити Київ або відрізати Лівобережжя від генерації. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що енергосистема витримала удари, а мешканцям багатоквартирних будинків ще можна підготуватися до зими.
Що відомо про атаки та підготовку будинків
- Росія атакувала високовольтні й розподільчі мережі України.
- За словами Олександра Харченка, наслідки ударів виявилися меншими, ніж очікувало російське командування.
- Об’єднана енергосистема залишається під контролем диспетчерів.
- У будинках радять перевірити теплоізоляцію та резервне живлення циркуляційних насосів.
- Європейські партнери передають обладнання для ремонтів і допомагають прискорювати логістику.
Харченко зазначив, що фахівці заздалегідь готувалися до сценарію ударів по високовольтних і розподільчих мережах. Він також відкинув заяви російської пропаганди про повний блекаут у Дніпрі чи Одесі.
Тих результатів, які вони перед собою ставили за мету, вони точно не добиваються. За їхніми розрахунками, Київ уже мав би не мати електрики взагалі, а Лівобережжя мало б бути повністю відрізане від генеруючих потужностей Правобережжя. Нічого такого не спостерігається,
Олександр Харченко каже, що темпи відновлення мереж заважають Росії досягти запланованого. Він також наголосив: «Всі ці розмови московицьких пропагандонів ні до чого не призведуть. Ми швидше і краще за них вміємо відстоювати свою енергетику, ніж вони вміють її руйнувати».
Мешканцям багатоквартирних будинків експерт радить перевірити, чи добре утеплені приміщення, чи зачинені парадні та чи не потрапляє мороз під дах і в підвал. Окремо він закликав подбати про резервне живлення циркуляційних насосів, які забезпечують рух гарячої води.
Найважливіше зараз – перевірити, наскільки ваші будинки теплоізольовані, наскільки закриті парадні, чи не гуляє мороз під дахом і в підвалі. Друге – це резервне живлення для циркуляційних насосів, які доносять гарячу воду. Оце елемент підготовки, який зараз ще абсолютно можна зробити в кожному будинку,
За словами Харченка, європейські партнери продовжують передавати обладнання для ремонтів і допомагають прискорити бюрократичні процеси з логістикою.