У будинку в Бородянці завершили частину капремонту

Для мешканців дев’ятиповерхівки на вулиці Семашка в Бородянці це означає, що частину капітального ремонту вже виконали, а роботи в будинку тривають. У селищі Бучанського району Київської області відновлюють багатоквартирний житловий будинок. Про перебіг ремонту повідомила Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Що вже відремонтували в будинку на Семашка?

Завершено утеплення й зовнішнє оздоблення фасаду та цоколя. У будинку також відремонтували підвальне приміщення і встановили віконні та балконні блоки. Ці роботи належать до вже виконаної частини капітального ремонту.

Крім того, замінили вхідні й тамбурні двері, відремонтували вхідну групу та облаштували водостічну систему. Нині ремонтники оздоблюють місця загального користування та облаштовують парапет. Саме ці роботи тривають зараз.

Які роботи ще заплановані для мешканців?

Наступні етапи передбачають облаштування безбар’єрного доступу до будинку та заміну ліфтового обладнання. Також планують встановити сонячну електростанцію і впорядкувати прилеглу територію. Ці роботи зазначені серед подальших етапів капітального ремонту.

Під час ремонту окремо враховують доступність будинку для маломобільних груп населення. Мета — створити для всіх мешканців комфортні та безпечні умови проживання. Утім, строки виконання наступних етапів у повідомленні не вказані.