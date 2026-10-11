У частині чотирьох районів Києва тимчасово немає води

Жителі частини Солом’янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів залишилися без водопостачання. Його тимчасово припинили 11 жовтня через перебої в роботі системи енергопостачання, повідомив Київводоканал у Facebook.

У яких районах припинили водопостачання?

Обмеження стосується не всіх районів, а лише їхніх частин. Вода тимчасово відсутня в окремих частинах Солом’янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів. Причиною стали перебої з електропостачанням.

Де набрати воду і коли її відновлять?

Питну воду можна набрати в бюветних комплексах, які працюють у Києві. Розташування найближчого бювету можна перевірити на сайті КП «Київводфонд».

Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Про подальші зміни повідомлять додатково.