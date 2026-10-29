У частині двох районів Києва запровадили екстрені відключення

У частині Голосіївського та Солом’янського районів Києва діють екстрені відключення світла — графіки там не застосовують. Вранці в столиці також пролунали вибухи на тлі атаки реактивних безпілотників.

Повітряну тривогу в Києві оголошували кілька разів через загрозу дронів. Близько 08:41 Повітряні сили повідомили, що з північного сходу на місто рухається реактивний БпЛА, а за кілька хвилин пролунали вибухи.

Офіційної інформації про наслідки обстрілу наразі немає. Екстрені відключення світла в частині двох районів запровадили на тлі дронової атаки.

Яку допомогу Києву може надати ООН

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале заявив, що організація може оголосити екстрений збір коштів для Києва через додаткові потреби, спричинені атаками на критичну інфраструктуру. За його словами, столиці може знадобитися окремий план допомоги, щоб подолати наслідки ударів.

Шмале зазначив, що Росія атакує не лише енергетичні об’єкти, а й склади та мережі супермаркетів. Через удари по енергетичній інфраструктурі Київ готується до однієї з найскладніших зим від початку повномасштабної війни; у столиці вже фіксують відключення світла, перебої з водопостачанням і зупинки метро.