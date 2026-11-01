У чотирьох районах Києва можливі перебої з водою

«Зниження тиску у водопровідній мережі Голосіївського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці», — повідомив Київводоканал. Через знеструмлення водопровідного об’єкта в окремих будинках також можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск стабілізується після ремонтних робіт

Фахівці підприємства працюють над відновленням живлення об’єкта. Після завершення ремонтних робіт знадобиться додатковий час, щоб повністю стабілізувати тиск у мережі.

Поки тривають роботи, мешканці можуть набрати питну воду в міських бюветах. Перелік бюветів та їхні адреси розміщені на офіційному сайті КП «Київводфонд».

Знеструмлення сталося внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру Києва. Про ситуацію також повідомила КМДА в Telegram.