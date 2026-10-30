У чотирьох районах Київщини пошкоджені будинки після атаки дронів

У ніч проти 30 жовтня російські безпілотники атакували Київщину: пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільні об’єкти у Вишгородському, Броварському, Бориспільському й Обухівському районах.

Про наслідки повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram. У Вишгородському районі пошкоджені приватний будинок і господарська будівля, у Броварському — приватна садиба.

Найбільше пошкоджень житла зафіксували в Обухівському районі. Уламки та вибухова хвиля пошкодили там три приватні будинки, господарську споруду й об’єкт інфраструктури. Ще один інфраструктурний об’єкт постраждав у Бориспільському районі.

У Києві після удару горіли нежитлові будівлі

Тієї ж ночі російські війська атакували столицю балістичними ракетами й дронами. У Дніпровському районі частково зруйнована одноповерхова будівля, а під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини.

У цьому районі також пошкоджені вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях. У Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях: горіли склад, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.