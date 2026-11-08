У Чупирі через генератор загинули троє, хлопця госпіталізували

У селі Чупира Білоцерківського району Київщини через отруєння чадним газом загинули троє людей, ще одного хлопця доправили до лікарні. Про випадок повідомила ДСНС.

Загинули чоловік, жінка та дівчина 2010 року народження. Госпіталізований хлопець також народився у 2010 році.

Попередньо, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвалі будинку. ДСНС нагадує, що генератори заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Їх можна вмикати лише надворі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей.

На Київщині діють екстрені відключення

У неділю вдень у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. За таких умов графіки відключень не діють.

«Екстрені відключення будуть скасовані, щойно ми отримаємо відповідну команду від Укренерго. Тих, у кого наразі є електропостачання, просимо мінімізувати споживання світла», — повідомили в ДТЕК.