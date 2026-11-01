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У Дарницькому районі вибухнув туристичний газовий балон

Тарас Лимаренко 1 хв читання
Пошкоджений туристичний газовий балон із деформованим клапаном на підлозі приміщення

У квартирі багатоповерхового житлового будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув туристичний газовий балон. Після вибуху горіння не було.

Що відомо про подію

Про вибух повідомила ДСНС Києва. У повідомленні йдеться: «В одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння».

Загиблих і постраждалих немає. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Застереження щодо газового обладнання

Рятувальники нагадують, що туристичні пальники й балони не призначені для використання у квартирах. ДСНС застерігає від експлуатації такого обладнання в житлових приміщеннях.

Балони не можна залишати біля джерел тепла, нагрівальних приладів або під прямими сонячними променями. Це правило стосується місць, де туристичні балони можуть нагрітися від опалювального обладнання чи сонця.

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