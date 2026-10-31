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У Деснянському районі іноземця судитимуть за напад із ножем

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Розмите фото чоловіка у світлій футболці на тлі стіни

У липні поблизу ринку на вулиці Героїв Енергетиків у Деснянському районі Києва іноземець поранив чоловіка ножем у спину. Обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка вже передали до суду.

За даними слідства, обвинувачений зустрів на вулиці 30-річного киянина, який повертався з ринку, де працював вантажником. Між чоловіками виник конфлікт, після якого іноземець ударив киянина ножем у спину. Потерпілого госпіталізували.

Справу передали до суду

Нападника розшукали та затримали поліцейські. Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду, повідомила пресслужба поліції.

Чоловіка обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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