У Деснянському районі іноземця судитимуть за напад із ножем

У липні поблизу ринку на вулиці Героїв Енергетиків у Деснянському районі Києва іноземець поранив чоловіка ножем у спину. Обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка вже передали до суду.

За даними слідства, обвинувачений зустрів на вулиці 30-річного киянина, який повертався з ринку, де працював вантажником. Між чоловіками виник конфлікт, після якого іноземець ударив киянина ножем у спину. Потерпілого госпіталізували.

Справу передали до суду

Нападника розшукали та затримали поліцейські. Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду, повідомила пресслужба поліції.

Чоловіка обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.