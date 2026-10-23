У Дніпровському районі затримали чоловіка після пострілів у дворі

Після двох пострілів у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва затримали 39-річного чоловіка. За даними поліції, він був напідпитку та налякав місцевих мешканців. Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича.

Про затримання повідомила поліція Києва. Про стрілянину правоохоронцям розповів перехожий. Після цього на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що чоловік розпивав алкоголь у дворі будинку разом зі знайомим. Під час спілкування він дістав пістолет «Форт-12РМ», призначений для відстрілу гумових куль, і двічі вистрілив угору. Постріли пролунали у дворі багатоповерхівки.

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Правоохоронці вилучили зброю та затримали чоловіка. У повідомленні поліції йдеться, що на момент інциденту він перебував напідпитку. Місцевих мешканців налякали його дії.

Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві

Затриманому повідомили про підозру за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Ця норма передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років. Інших деталей щодо подальшого розгляду справи в повідомленні немає.

Стрілянину зафіксували у дворі на проспекті Романа Шухевича. До поліції про неї повідомив перехожий, після чого на місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.