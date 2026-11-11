У двох парках Шевченківського району висадили дерева

«Парк “Нивки” доповнили розлогими вербами», — повідомили в КО “Київзеленбуд”. Нові насадження з’явилися одразу у двох зелених зонах Шевченківського району столиці під час осіннього впорядкування та озеленення. Йдеться про парки “Нивки” та “Веселка”.

Які дерева висадили у парках

У парку “Нивки” висадили розлогі верби. Парк “Веселка” поповнився стрункими березами. Обидві зелені зони отримали нові дерева в межах робіт з осіннього озеленення району.

Також озеленювачі розпочали підготовку до висадження нових рослин у сквері № 2 на Подільському узвозі. Незабаром зеленішою має стати й ця локація Шевченківського району.

У районі раніше висаджували інші дерева

Осіннє впорядкування та озеленення зелених зон триває. Раніше зелені зони Шевченківського району столиці доповнили дубами, липами та кленами.