У Гайшині жителі отримали соціальні й медичні послуги на місці

21 жовтня мобільна команда Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції працювала в селі Гайшин Переяславської громади. Мешканці могли отримати допомогу й консультації в селі, не їдучи до міста, повідомила Переяславська міська рада.

Скільки людей скористалися послугами команди?

Під час виїзду фахівці надали мешканцям доступ до соціальних, медичних і перукарських послуг. За підсумками роботи лікар прийняв 18 людей, натуральну допомогу отримали 52 людини, послугами перукаря скористалися 16, а консультації фахівців отримали 10 жителів.

Ці показники стосуються різних видів допомоги, наданих під час виїзду. Мешканці могли проконсультуватися зі спеціалістами, скористатися доступними послугами та вирішити актуальні питання, не вирушаючи для цього до міста.

Де приймали фахівці та що обговорили зі старостою?

Мобільна команда працювала у приміщенні старостату. Такий формат дав змогу надавати послуги безпосередньо в селі та зробити їх доступнішими й зручнішими для його мешканців.

Після прийому команда зустрілася зі старостою Гайшина Олексієм Винограднім. Вони обговорили актуальні потреби жителів і подальшу співпрацю для покращення соціального захисту населення.

Мобільна команда Центру продовжуватиме виїзну роботу, щоб необхідні послуги були ближчими до людей, які їх потребують. Виїзди мають забезпечувати мешканцям конкретну допомогу незалежно від місця проживання та життєвих обставин.