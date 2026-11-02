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У Хотові 35-річна пішохідка загинула під колесами Kia

Оксана Дорошенко 1 хв читання 3
Білий Kia стоїть на нічній дорозі біля конусів після ДТП

«Досудове розслідування триває», — повідомила поліція Київщини в Telegram. 1 листопада близько 19:30 у селі Хотів автомобіль Kia Cerato збив жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Як розвивались події

  1. 1 листопада близько 19:30 36-річна водійка Kia Cerato наїхала на пішохідку.

  2. Жінка переходила проїжджу частину поза встановленим місцем. За попередніми даними, їй було 35 років.

  3. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про ДТП із загибеллю людини.

Розслідування триває.

Фото: Національна поліція України

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