У Хотові 35-річна пішохідка загинула під колесами Kia
«Досудове розслідування триває», — повідомила поліція Київщини в Telegram. 1 листопада близько 19:30 у селі Хотів автомобіль Kia Cerato збив жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.
Як розвивались події
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1 листопада близько 19:30 36-річна водійка Kia Cerato наїхала на пішохідку.
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Жінка переходила проїжджу частину поза встановленим місцем. За попередніми даними, їй було 35 років.
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Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про ДТП із загибеллю людини.
Розслідування триває.
Фото: Національна поліція України